Кто выиграл кинобитву майских праздников

По итогам первых майских праздничных выходных лидером проката тоже стала драма о лихих 90-х с Александром Петровым в главной роле.

В российском прокате вторые майские праздничные выходные подряд лидирует фильм «Коммерсант». Первую строчку ему вновь уступили две военные драмы — «Ангелы Ладоги» и «Семь верст до рассвета». При этом в текущем году военные фильмы пока не показывают рекордных результатов.

Лидер «Коммерсант»

Лидером проката по предварительным итогам вторых майских праздников вновь становится драма Федора и Никиты Кравчук «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли.

Действия фильма разворачиваются в Москве в 1996 году. Картина рассказывает о коммерсанте, который попадает в «Матросскую тишину», где ему предстоит стать другим человеком.

Премьера драмы состоялась 23 апреля. На момент написания материала, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), лента собрала в прокате 331 млн 669 тысяч 994 рубля.

Один из режиссеров «Коммерсанта» Никита Кравчук в беседе с НСН подчеркнул, что 90-е уже сформировали особый сеттинг в российском кино.

«Есть семейные фильмы, блокбастеры, должны быть и криминальные драмы. Чем больше разнообразие жанров в кинотеатрах, тем больше людей туда ходит. 90-е обросли таким флером гангстерских времен Чикаго. Дело не в том, удастся нам однажды отрефлексировать это время окончательно и забыть о нем или нет. Дело в том, что это время для нас становится больше сеттингом, буквальным и пугающим прошлым. Возможно, это симптом того, что эта большая травма на душе нашей страны, наконец-то начинает затягиваться, и мы можем аккуратно и потихоньку травить об этом разные байки. Но есть и философская сторона вопроса. На наш взгляд, реальность сейчас — процесс энтропии. Находясь в этом, очень сложно его осмыслить. Поэтому кинематографисты ищут сеттинг, в котором можно было говорить на волнующие их темы, не беря во внимание революции в сфере ИИ, коронавирус, мировые конфликты и эпоху изоляционизма», — заметил он.

Военное кино — тоже в топе

Военные драмы тоже лидируют в прокате по предварительным итогам вторых майских праздников. Так, на втором месте, по данным ЕАИС, оказалась картина Александра Котта «Ангелы Ладоги». Ее премьера состоялась 23 апреля. По данным системы, на момент написания материала фильм с Тихоном Жизневским и Виктором Добронравовым успел собрать 344 млн 64 тысячи 900 рублей.

Замыкает ТОП-3 проката уходящих праздничных выходных военная драма с Федором Добронравовым — «Семь верст до рассвета». Премьера ленты режиссера Александра Андреева состоялась 30 апреля. На момент написания материала ее сборы, согласно подсчетам ЕАИС, составляют 139 млн 701 тысячу 309 рублей.

При этом в текущем году военные драмы не показывают рекордных успехов, как, например, фильм «Август» в 2025-м. По данным системы, сборы картины превысили 1,5 млрд рублей, и она стала одним из 11-и «киномиллиардеров» в прошлом году.

Подсчеты ЕАИС показывают, что и другие военные драмы, вышедшие в майские праздники в этом году, пока не собирают крупных касс. Например, фильм Анрея Шальопы «Литвяк» о советской летчице по предварительным итогам вторых майских праздников занимает лишь восьмую строчку в прокате со сборами, на момент написания материала, 70 млн 577 тысяч 966 рублей. На большие экраны он вышел 30 апреля.

Еще одна военная драма — «Отец», занимает лишь 12-ю строчку. Премьера ленты состоялась 7 мая. Картина Павла Иванова, по данным ЕАИС, на момент написания материала собрала всего 11 млн 727 тысяч 773 рубля.

В текущем году в копилке лент, чьи сборы превысили 1 млрд рублей, пока лишь пять фильмов, и большинство из них — сказки. Речь идет о картинах «Чебурашка-2» (более 6 млрд рублей), «Буратино» (почти 2,4 млрд рублей), «Простоквашино» (свыше 2,4 млрд рублей), «Горничная» (почти 1,4 млрд рублей) и «Сказка о царе Салтане» (более 2 млрд рублей).

Ранее член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что у британской киносказки «Вверх по волшебному дереву» мало шансов на успешный прокат в России, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник.