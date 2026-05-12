Третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» получил дату выхода

Amazon объявила, что третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» начнёт выходить 11 ноября. Вместе с этим создатели шоу показали свежий кадр продолжения. На нём можно увидеть Саурона в человеческом обличье — ещё до того, как он обрёл могущество.

Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье. События третьего сезона развернутся спустя несколько лет после второго.

Всего планируется пять сезонов шоу «Властелин колец: Кольца власти». Однако зрительские рейтинги проекта стремительно падают, что может сказаться на планах авторов.