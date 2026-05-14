Фабрика грез уже не в США: Голливуд проспал китайскую революцию  в кино

Пока в Голливуде годами переписывают сценарии, тратят сотни миллионов долларов на один фильм и бастуют из-за страха перед технологиями, в Китае произошла тихая революция. Если вы думали, что будущее кино - это шлемы виртуальной реальности или 8К-телевизоры, вы ошибались. Будущее - это вертикальный ролик на одну минуту в вашем смартфоне, созданный ИИ за копейки.

Китай официально посрамил «фабрику грез». Пока западные киногиганты пытаются выжить, китайские компании, вооружившись ИИ и государственной поддержкой, создали конвейер, который выдает телехиты со скоростью пулемета. Добро пожаловать в эру микросериалов - фастфуда для мозга, от которого невозможно оторваться.

«Телевидение для поколения TikTok»

Вы вообще слышали когда-нибудь слово “микродорама”? Представьте себе типичную «мыльную оперу», но сжатую до состояния концентрата. Серия длится всего 1–2 минуты. Видео - строго вертикальное, под формат телефона.

Сюжет несется со скоростью истребителя: предательство, измена, внезапное наследство и обязательный шокирующий клиффхэнгер (так называется обрыв на самом интересном месте) в конце каждой минуты.

Это «дофаминовая игла» в чистом виде. Вы заходите посмотреть один ролик, а через час обнаруживаете, что посмотрели 60 серий шоу под названием «Разведенная наследница миллиардера». И вы не одиноки: в прошлом году аудитория таких шоу в одном только Китае перевалила за 660 миллионов человек. Это почти в два раза больше всего населения США!

ИИ против сценаристов

Главный секрет этого безумного успеха - тотальная автоматизация. Раньше на создание одного микросериала уходило три месяца. Теперь, благодаря нейросетям, - один месяц. Стоимость производства рухнула в пять раз! И это только начало.

Как это работает сегодня, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Первое - сценарий.

Специальные ИИ-агенты пишут сюжеты на основе анализа предпочтений миллионов зрителей. Они знают точно, на какой секунде зритель должен заплакать, а на какой - разозлиться. Человек-продюсер лишь слегка правит текст.

Второе - съемки. Зачем строить декорации или лететь на Мальдивы? Нейросети рисуют задние планы, меняют освещение и даже могут подправить мимику актера.

Третье - перевод. Это самый страшный кошмар Голливуда. Если китайский сериал стал хитом, ИИ за считанные часы переводит его на английский, испанский или русский.

Более того, технология Deepfake позволяет менять лица китайских актеров на славянские или латиноамериканские, чтобы зрителю в Нью-Йорке или Москве было привычнее смотреть на «своих».

Один из китайских хитов 2025 года был полностью создан с использованием ИИ - от сценария до аватаров актеров. Зрители даже не поняли, что на экране нет ни одного живого человека. Затраты на производство составили несколько тысяч долларов, а прибыль - миллионы. Для сравнения: бюджет провального блокбастера в Голливуде может составлять $200 млн, а убытки - еще столько же. Так зачем тратить больше?!

Государство платит за “фабрику грез”

Конечно, такие “микродрамы” не имеют ничего общего с искусством. Это интеллектуальная “жвачка” для зумеров. Но при этом она приносит огромные прибыли.

Китайская индустрия микросериалов летит вперед на «реактивном топливе» из государственных субсидий. Власти КНР поняли: микродорамы - это идеальный инструмент «мягкой силы» и полигон для обкатки ИИ-технологий.

Пока американские политики спорят, стоит ли запрещать TikTok, китайское правительство щедро заливает деньгами компании, которые создают контент для этого самого TikTok и его аналогов. Субсидии позволяют продюсерам экспериментировать с самыми дикими жанрами, не боясь прогореть. Это создало ситуацию, в которой конкуренция стала настолько жесткой, что выживают только самые технологичные (но вовсе не интеллектуальные или высокохудожественные) проекты.

Почему Голливуд в ярости?

Голливуд привык играть по правилам «большого кино»: долго, дорого, пафосно. Но оказалось, что современному человеку не всегда нужен трехчасовой «Аватар». Иногда ему нужно 15 минут ядреного экшена или драмы в метро по дороге на работу.

Китайские микросериалы - это «убийца» классических стримингов вроде Netflix. Зачем платить за подписку и искать фильм, если поисковый алгоритм в телефоне сам подсовывает тебе идеальное шоу, которое не отнимает много времени, но дает мгновенный заряд дофамина?

Голливуд посрамлен не потому, что китайцы снимают «лучше» с точки зрения искусства. Он посрамлен потому, что Китай превратил производство контента в высокотехнологичную индустрию, где ИИ работает 24/7, а государство поддерживает инновации, а не ставит палки в колеса.

SCMP пишет, что к 2027 году более половины всего видеоконтента в мире будет создаваться или обрабатываться искусственным интеллектом. И пока западные режиссеры рассуждают о «душе кино», китайские нейросети в этот самый момент пишут сценарий вашего следующего любимого сериала.