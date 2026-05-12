Режиссер Артемов снимает продолжение драмы «СВОИ. Баллада о войне»

В Москве начались съемки фильма "СВОЙ" режиссера, кавалера ордена Мужества Артема Артемова. Как сообщается, это будет продолжение фронтовой драмы "СВОИ. Баллада о войне", которую Артемов снял в 2024-м и которая год спустя с оглушительным успехом прошла в эфире НТВ - аудитория телепремьеры превысила 10 миллионов человек. В крупнейших онлайн-кинотеатрах фильм посмотрели более 3 миллионов раз…

В фильме "СВОЙ", как и в прошлой кинокартине Артемова, действие происходит на линии боевого соприкосновения.

Идет 2025 год, с момента первых боев прошло три года войны, оперативная обстановка складывается в нашу пользу и российские войска "шаг за шагом" продвигаются, освобождая территорию ДНР и Запорожья. Полк под командованием "Запала" (Сергей Маховиков) получает боевую задачу "методом просачивания" овладеть хорошо укрепленными позициями противника в Запорожской области. Командовать центральной штурмовой группой назначен опытный командир "Енисей" (Всеволод Смышников, "Хроники русской революции") - выживший герой предыдущего фильма.

Начинается широкомасштабное наступление полка, но под ответным огнем и контратаками ВСУ оно постепенно выдыхается. "Енисей", потеряв всех бойцов своей группы, неожиданно остается на нейтральной полосе один в захваченном вражеском блиндаже. Там вместе с ним - только тяжелораненый боец ВСУ. И главное, нет связи со своими и никакой поддержки. Остается лишь внутренняя надежда на то, что помощь обязательно придет. Надо только продержаться, продержаться еще один час, еще один день... Начинается бесконечный обратный отсчет дней, которые "Енисею" предстоит прожить в мертвом мире "нейтральной полосы" СВО...

"Я долго читал и перечитывал сценарий, стараясь уловить психологию и внутренние силы, действующие в моем герое. - Рассказывает Всеволод Смышников, исполнитель роли командира штурмовой группы "Енисея". - Сейчас я вижу, что главное в нем, это готовность к изменениям, способность принять вызов судьбы, каким бы он ни оказался. Оставаясь при этом верным своим принципам и внутренней душевной правоте".

"Этот фильм снимает офицер, непосредственно принимающий участие в специальной военной операции. Поэтому мы знаем, что рассказываем зрителю реальную историю, что не может не вызвать доверия, положительной реакции по ту сторону экрана", - подчеркивает Сергей Маховиков, исполнитель роли командира полка "Запала"

По словам креативного продюсера студии "СМА" Алексея Чукурова, съемки картины запланированы на лето и осень 2026 года в Крыму и на новых территориях, в ДНР и Запорожье. Съемочный процесс будет выстроен в реальных условиях полигонов Министерства обороны РФ, и зритель увидит в кадре только настоящую, а не бутафорскую, боевую технику и вооружение, реальные фортификационные сооружения. Как и в "Балладе о войне", боевые действия будут буквально перенесены в кинокартину.

И все же, почему режиссер и сценарист Артем Артемов, который продолжает воевать и руководить одним из крупных подразделений в зоне СВО, решил продолжить свою картину?

"Чувствую, что должен дальше рассказывать людям правду о том, что происходит здесь. Рассказывать то, что видел сам. Не то, что придумали сценаристы или кто-то еще. Только то, что происходило и происходит каждый день. - Рассказал режиссер корреспонденту "РГ" перед началом съемочного процесса. - Этот случай, который я взял в основу нового фильма "СВОИ", был на самом деле и он известен среди тех, кто воюет сейчас. Я хочу, чтобы об этих людях узнали миллионы людей в нашей стране".

Военная драма "СВОЙ" выйдет в кинотеатрах в начале 2027 года, далее фильм покажут в пуле онлайн-кинотеатров и на федеральном телеканале.

Производством кинокартины занимается студия "СМА" (Москва).