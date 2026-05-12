Сценарист «Парка Юрского периода» работает над ремейком «Мира Дикого Запада»

По данным Variety, в работу запущен ремейк «Мира Дикого Запада», научно-фантастического вестерна 1973 года. Над его сценарием поработает сценарист «Парка Юрского периода» Дэвид Кепп.

Warner Bros. работает над перезапуском, но пока не определилась с режиссёром. Компания находится в процессе продажи Paramount Skydance, что может помешать планам студии по разработке новых проектов.

Автор романа «Парк Юрского периода» Майкл Крайтон написал сценарий и срежиссировал оригинальный фильм «Мир Дикого Запада», в котором рассказывается о посетителях интерактивного парка развлечений, где обитают реалистичные андроиды, неожиданно начинающие сбоить.

Будет ли проект связан с одноимённым шоу HBO, пока непонятно.