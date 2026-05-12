Сериал «Киноклуб» с Эйми Лу Вуд не получит второй сезон

По информации Deadline, сериал «Киноклуб» с Эйми Лу Вуд в одной из главных ролей не получит второй сезон. Шоу решили прикрыть после первого по неназванным причинам. Судя по всему, шоу не принесло желаемого успеха.

Сюжет повествует о двух друзьях — Иви и Ноа. Они давно проводят время вместе, устраивая просмотры фильмов каждую неделю. Внезапно Ноа предлагают работу в другом конце страны, маленький киноклуб рискует развалиться из-за этого.

Эйми Лу Вуд не только исполнила ключевую роль в проекте, но и стала одним из авторов сценария. В сериале также сыграли Оуэн Купер («Переходный возраст»), Набхан Ризван («1917»), а также Ариан Ник («Пчеловод»).