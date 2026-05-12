Герман-младший рассказал о причинах скромных майских сборов военного кино

Неграмотный маркетинг, отсутствие узнаваемых актеров в кадре и другие факторы помешали некоторым военным драмам привлечь зрителя в кинотеатр в праздничные майские даты, сказал НСН Алексей Герман-младший.

Стоимость билетов в кино и общая ситуация в России могла оттолкнуть зрителей от просмотра нового военного кино на большом экране, также кассе релизов навредила повышенная конкуренция на дате, заявил в беседе с НСН режиссер Алексей Герман-младший. Его фильм «Воздух», представленный в прокате в январе 2024 года, стал самой кассовой военной картиной года.

В начале мая 2026 года в прокат вышло сразу четыре ленты о Великой Отечественной войне. Фильм «Ангелы Ладоги» за май освоил почти 190 миллионов рублей (в прокате с 23 апреля, общие сборы – 348,6 миллиона рублей). На втором месте картина «Семь верст до рассвета» (143 миллиона рублей) с Федором Добронравовым в главной роли, на третьем «Литвяк» (71 миллион рублей). Военная драма «Отец», стартовавшая в прокате с 7 мая, заработала 12 миллионов рублей. Герман-младший выделил две ключевые причины, которые привели к столь скромным результатам.

«Во-первых, довольно сильно подорожали билеты. Во-вторых, сейчас люди часто слышат про работу ПВО, многие живут в городах, которые подвергаются ударам. Возможно, аудитория хочет отвлечься от того, что связано с боевыми действиями. Я видел фильм "Ангелы Ладоги", мне картина понравилась. Это достаточно честно сделанное кино, один из лучших фильмов Александра Котта. Это достойная, хорошая, эмоциональная картина. Мне кажется, показатели в прокате в прошлом году были бы существенно выше в силу текущего роста инфляции в кинопоказе и того, что сейчас происходит в стране», - заметил он.

По словам собеседника НСН, прокату некоторых картин в начале мая помешал плохой маркетинг, отсутствие узнаваемых лиц и повышенная конкуренция за зрителя.

«На мой взгляд, у некоторых фильмов, которые слабо собрали на этих праздниках, к сожалению, был плохой маркетинг. Часто фильмы рекламируют так, что аудитория не понимает, почему стоит смотреть картину в кинотеатре, а не в интернете через 2-4 месяца. Некоторые фильмы были довольно плохо смонтированы. Сыграл комплекс проблем. Зритель должен видеть узнаваемые актерские лица. Их не так много, есть актеры, о которых много пишут в газетах, но люди о них знают мало. Также в маркетинге существуют завышенные ожидания от интернете. В части жанров основным драйвером кинопоказа является телевидение, а не интернет. Не нужно выходить с другими фильмами на ту же тему без сильной телевизионной поддержки. Это была одна из ключевых ошибок некоторых прокатчиков. Надо было переносить релиз, не выходить в связке с большим количеством военных фильмов», - объяснил Герман-младший.

Ранее сообщалось, что на период с 1 по 11 мая российские сети кинотеатров отказались от показа голливудских фильмов в рамках предсеансового обслуживания, напоминает «Радиоточка НСН».