Сериал «Джек Ричер» официально продлили на пятый сезон

Создатели сериала «Джека Ричера» подтвердили, что шоу получит пятый сезон. Ранее о старте работы над продолжением говорили лишь инсайдейры индустри, а теперь информация официальная.

Алан Ритчсон вновь исполнит роль Джека Ричера в пятом сезоне, но в остальном Prime Video не спешит делиться подробностями о следующем сезоне, в том числе о том, какой из романов Ли Чайлда о Ричере ляжет в основу сюжета. Ник Сантора остается шоураннером.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Проект рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы.