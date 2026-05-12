Появился первый трейлер фильма «Соперники Эмзайи Кинга» с Макконахи

Драма с элементами триллера "Соперники Эмзайи Кинга" (The Rivals of Amziah King), главные роли в которой исполнили Мэттью Макконахи и Курт Рассел ("Нечто"), получила первый трейлер.

Действие ленты разворачивается в штате Оклахома. Владелец фабрики по производству меда и большой ценитель блюграсса Эмзайя (МакКонахи) вступает в конфликт с конкурентами, параллельно пытаясь выстраивать отношения с приемной дочерью Кэйтери (Анджелина Лукингласс).

Роли в фильме исполнили Коул Спроус ("Ривердейл"), Оуэн Тиг ("Оно"), Скотт Шеперд ("Убийцы цветочной луны"), Роб Морган ("Не смотрите наверх"), Тони Револри ("Город астероидов"), Кэтрин Дайер ("Хэллоуин 2") и другие.

Режиссером и сценаристом выступил Эндрю Паттерсон, это его вторая полнометражная работа после научно-фантастической драмы "Бескрайняя ночь".

Премьерный показ картины состоялся в марте на фестивале South by Southwest, широкий прокат запланирован на август.