Вышла дублированная версия фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло»

Студия Flarrow Films выпустила дублированную версию фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло». Хоррор официально выйдет в российских кинотеатрах, премьера состоится 16 июля.

Сюжет фильма «Зловещие мертвецы: Пекло» пока неизвестен. Продюсерами выступили создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми («Человек-паук») и исполнитель роли знаменитого главного героя серии Брюс Кэмпбелл («Удивительные странствия Геракла»). В новой ленте сыграли Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент») и Хантер Духэн («Уэнсдей»).

Видео доступно в группе Flarrow Films во «Вконтакте». Права на видео принадлежат компании «Вольга».