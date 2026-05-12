В России оценили влияние нового закона на показ фильмов

Запрет на демонстрацию фильма или сериала, признанного не соответствующим традиционным ценностям РФ, может быть не единственной мерой воздействия, например, можно ввести особую маркировку. А авторы произведений должны иметь возможность оспаривать такое решение, считает глава комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выступая на заседании итоговой коллегии Минкультуры РФ, он напомнил, что с 1 марта 2026 года владельцев сервисов, где доступен аудиовизуальный контент, обязали не допускать распространения материалов, дискредитирующих российские традиционные ценности. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что при этом правоприменительная практика в реальности требует доработки, ведь нельзя допустить, чтобы борьба за продвижение традиционных ценностей в конечном итоге привела к "тотальной цензуре". Разработкой предложений в этой части в ближайшее время планирует заниматься и комиссия Госсовета, которую он возглавляет.

«То, что Министерство [культуры РФ] взяло на себя ответственность, смелость к этому вопросу подойти достойно большого уважения. Но надо рассмотреть, возможно, применить все-таки механизмы, [которые можно использовать] до полной блокировки, например, механизмы дополнительной маркировки продуктов, разъяснения с описанием, почему тот или иной продукт не соответствует культурно-нравственным ценностям. И, соответственно, это позволит творческим группам сформировать какой-то ответ и какой-то комментарий по этому поводу. И уже после понятной дискуссии среди экспертов уже принимать окончательные решения [о запрете на демонстрацию произведения]», — сказал Развожаев.

Он привел в примеры фильмы "Брат-2" и "О чем говорят мужчины", которые широко известны и любимы россиянами, но при формалистском подходе могут быть признаны не соответствующими требованиям. По его мнению, это может коснуться и других произведений, в том числе ставших отечественной классикой.

«Такой яркий образ, на мой взгляд: культовый и любимый целым поколением фильм "Брат-2", если его [по формальному признаку] рассматривать на соответствие указу, может оказаться лентой, которую надо запретить, — сказал Развожаев. — Конкретного, на самом деле, рецепта, как с этим справиться, сейчас нет, потому что это сфера, конечно, тончайшей настройки. И мы видим, что наша главная задача сегодня — как раз выработать такие действенные, прозрачные, справедливые механизмы защиты и продвижения [традиционных ценностей] в современном, быстро меняющемся мире позитивных примеров».

Он отметил, что уже появляются произведения, которые полностью соответствуют требованиям и при этом представляют художественную ценность.