Что известно о третьем сезоне сериала «Фоллаут»

В феврале 2026 года завершился второй сезон «Фоллаута» — очень удачной экранизации одноименной серии игр. Сюжет рассказывает о людях и мутантах, которые пытаются выжить в постапокалиптических США будущего. Продолжение шоу уже находится в разработке. Дата выхода, актерский состав и последняя информация о 3-м сезоне «Фоллаута» — в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале

Страна: США.

США. Оригинальное название: Fallout.

Fallout. Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, драма.

научная фантастика, приключенческий боевик, драма. Шоураннеры: Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер.

Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Сколько серий: 16 (2 сезона).

16 (2 сезона). Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа 15 минут.

от 45 минут до 1 часа 15 минут. Когда вышел первый сезон: весна 2024 года.

весна 2024 года. Дата выхода 3-го сезона: 2027 год.

2027 год. Где смотреть: стриминговый сервис Amazon Prime Video.

стриминговый сервис Amazon Prime Video. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3.

8.0 и 8.3. В главных ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс.

Сериал «Фоллаут» снят по мотивам игровой франшизы Fallout от компании Bethesda. Первая игра Fallout вышла в 1997 году, а всего в основной серии девять тайтлов, включая хитовый New Vegas. Самая новая на данный момент часть франшизы — Fallout 76 — получила релиз в 2018 году.

Вселенная Fallout — это постапокалиптическая Пустошь, населенная жуткими монстрами, бессмертными мутантами и обычными людьми, которые пытаются выжить в условиях постоянной опасности.

По сюжету, в 2077 году человеческая цивилизация была практически стерта с лица с планеты в ходе ядерной войны между США, Китаем и другими странами. Люди, пережившие Великую войну, скрылись в Убежищах — специальных подземных бункерах, рассчитанных на долгую автономную работу. Десятки лет спустя двери некоторых Убежищ открылись и люди начали совершать вылазки в зараженную радиацией пустыню, которая оказалась вовсе не такой безлюдной, как считалось.

«Фоллаут» не экранизирует сюжет какой-то конкретной игры. Главные герои сериала — самостоятельные персонажи, которые не появлялись в играх.

Дата выхода

Вторая часть «Фоллаута» выходила с декабря 2025 по февраль 2026 года. Перед стартом продолжения создатель сериала Джонатан Нолан заявил, что длинные перерывы между сезонами снижают зрительский интерес, поэтому команда «Фоллаута» хочет как можно скорее вернуть проект в эфир.

Третий сезон «Фоллаута» может выйти в 2027 году. Точная дата релиза не сообщается.

На съемки второго сезона ушло около пяти месяцев, на постпродакшн потребовалось еще столько же. Производство третьего сезона должно стартовать в мае 2026 года — это значит, что продолжение «Фоллаута» может выйти летом или осенью 2027-го.

Новый сезон покажут эксклюзивно на Amazon Prime Video. Скорее всего, в нем (как и в предыдущих частях) будет восемь серий. Все эпизоды первого сезона «Фоллаута» появились на стриминге одновременно, а вот серии второго выходили раз в неделю. Каким будет релиз третьего сезона, пока неизвестно.

Трейлер

Трейлер 3-го сезона «Фоллаута» еще не вышел.

Сюжет

События сериала разворачиваются в альтернативном будущем на территории США. Сюжет стартует в разрушенной Калифорнии в 2296 году — через 219 лет после событий Великой войны. Постепенно география сериала расширяется: во втором сезоне герои попадают в Нью-Вегас — город, выросший на руинах Лас-Вегаса.

В центре сюжета сериала «Фоллаут» — три героя, истории которых со временем переплетаются. Юная Люси (Элла Пернелл) из Убежища 33 пытается отыскать своего отца Хэнка (Кайл Маклоклен), парень по имени Максимус (Аарон Мотен) служит Братству Стали (закрытая организация рыцарей-воинов, собирающих оружие), а гуль-мутант Купер Говард (Уолтон Гоггинс) ищет свою жену, которая пропала в начале Великой войны.

В конце второго сезона Купер узнал, что его жена и дочь находятся в штате Колорадо. В продолжении «Фоллаута» он отправится туда, однако его путешествие может затянуться.

Максимуса и Люси, оставшихся в Нью-Вегасе, ждет полномасштабная война между Легионом Цезаря и Новой Калифорнийской Республикой. Обе группировки жаждут получить контроль над городом. Помимо этого, герои (а вместе с ними и зрители) узнают больше об Анклаве — загадочной организации, с которой связан Хэнк.

Шоураннер «Фоллаута» Женева Робертсон-Дуорет рассказала, что в третьем сезоне покажут новые локации, знакомые поклонникам оригинальных игр.

«В играх Fallout ты постоянно путешествуешь, исследуешь и расширяешь свою карту, мы хотим воспроизвести это в сериале», — Женева Робертсон-Дуорет, шоураннер сериала «Фоллаут».

Создатели и производство

«Фоллаут» официально продлили на третий сезон в мае 2025 года. К созданию нового сезона шоу вернулась команда, которая работала над его первыми частями. Пост шоураннеров сохранили Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Робертсон-Дуорет была сценаристом «Капитана Марвел» и работала над перезапуском «Лары Крофт», который вышел в 2018 году, а Вагнер был сценаристом «Силиконовой долины» и «Офиса» — так что в «Фоллауте», несмотря на мрачную тематику, много смешных моментов.

В декабре 2025 года один из создателей шоу, режиссер и сценарист Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада») рассказал, что третий сезон начнут снимать летом 2026-го. В итоге старт производства назначили на май 2026 года — ожидается, что ключевой съемочной локацией останется калифорнийский город Санта-Кларита.

Актеры и роли

В продолжении «Фоллаута» к своим ролям вернутся все ключевые герои из первых сезонов сериала.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Фоллаута»

В продолжении шоу вернется герой Рона Перлмана (актер озвучил культовую для Fallout фразу «Война никогда не меняется»). Перлман сыграл супермутанта, который спас Гуля в одной из серий второго сезона. В будущем его роль могут существенно расширить.