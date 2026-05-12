Российские фильмы покажут в Каннах

Компания Art Pictures Distribution покажет российские проекты на международном кинорынке в Каннах. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Национальная Медиа Группа».

Кинорынок Marché du Film пройдет с 12 по 20 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Art Pictures Distribution представит такие фильмы, как «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Спящая красавица», «Пропасть», «Приключения мамонтенка». 15 мая состоится специальный показ фильма «Буратино».