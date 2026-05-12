Кинодокументалист Дэвид Аттенборо: что можно успеть сделать за 100 лет

Одному из пионеров документальных фильмов о природе, британскому журналисту и натуралисту Дэвиду Аттенборо в мае исполнилось 100 лет. За всю свою жизнь сэр Дэвид написал 48 книг, посетил 83 страны и снял более 100 картин. Как ему удалось успеть столько всего сделать всего лишь за один век?

В случае Аттенборо судьба благоволила к нему с самого детства: он вырос на территории университетского кампуса, так как отец был ректором, что обеспечило ему доступ к академической среде. Карьера юного Дэвида началась с поисков красивых камушков на детском велосипеде. Однажды в 12 лет в одном из своих путешествий он нашел закрученный морской моллюск.

"Идеальный в каждой детали, сверкающий так, будто его только что отполировали, предмет ошеломляющей красоты, - вспоминал Аттенборо в 2009 году. - И я стал первым, кто увидел его с тех пор, как его обитатель умер 200 миллионов лет назад. Это был один из поворотных моментов моей жизни".

Со временем юный Дэвид собрал то, что сам назвал "музеем" - коллекцию из окаменелостей, минералов, старинных монет и т.д.

Получив образование в области зоологии и геологии в Кембридже, Дэвид отправился менять привычную тогда кинодокументалистику. До него такие фильмы о природе больше напоминали лекции - специалисты, говорящие прямо на камеру, с посредственной графикой. Но Дэвид начал будто бы ненароком снимать свои странствия на камеру.

Так, в 1979 году он запустил сериал "Жизнь на Земле": в полсотне стран и ста разных локациях отснял 650 разных видов живых существ. Цель сериала - наглядно показать обывателю, как на Земле развивалась жизнь: от первых простейших клеток до растений и животных, которые окружают сегодня. За весь проект зрителей больше всего шокировала одна сцена - встреча сэра Дэвида с дикой семьей горилл. Как раз в тот момент, когда журналист рассказывал, что этих приматов несправедливо ассоциируют с жестокостью, два детеныша гориллы забрались на него сверху, пока их мама с интересом рассматривала гостя, засунув ему палец в рот. Спустя 10-15 минут Аттенборо все-таки смог выбраться из своего плена. Уточним, что эти события происходили в дикой природе, а не в специальном зоопарке. В дальнейшем сэр Дэвид вспоминал об этом моменте как об одном из самых чудесных за всю его жизнь.

В своих съемках Аттенборо не пропустил ни один континент. Создавал картины об Африке, Арктике и Антарктике, о глубинах мирового океана. В 2006 году он подготовил отдельный фильм "Планета Земля", целью которого было показать дикую природу в высоком разрешении. На тот момент это был самый дорогой фильм BBC о природе, съемки которого шли в 64 странах на протяжении пяти лет. В этом фильме зрители также увидели кадры и из России: Сибирь, Камчатка и Дальний Восток.

Популяризатор науки не мог обойти стороной и вопросы экологии. В 2025 году (напомним, на тот момент ему было уже 99 лет) он снял фильм "Океан с Дэвидом Аттенборо", в котором показал разрушительные последствия образа жизни современного человека на морскую экосистему. В 2021 году Аттенборо выступил на саммите ООН с фразой:

"Всю свою жизнь я наблюдал страшный упадок. Но в вашей жизни вы можете и обязаны увидеть восстановление".

Главный популяризатор науки не сидел без дела ни дня, что не изменилось и сегодня. Последний его документальный фильм 2026-го года - "История горилл" рассказывает о тех самых гориллах, с которыми он встретился в джунглях еще в 70-х годах, а также о судьбе их потомков.