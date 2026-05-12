Вышел новый трейлер девятого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim выпустил ещё один трейлер нового сезона научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти». Лента вернётся уже 24 мая, спустя ровно год после выхода восьмого сезона.

© Чемпионат.com

В синопсисе авторы подчёркивают, что до сих пор создают проект без использования нейросетей и различного «ИИ-мусора».

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки, гениального учёного Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды. Проект просуществует ещё как минимум четыре сезона.