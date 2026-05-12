Стало известно, сколько фильмов получат господдержку в этом году

Министерство культуры планирует поддержать не менее 140 отечественных фильмов в 2026 году. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова на заседании итоговой коллегии Минкультуры РФ.

© ТАСС

«В 2025 году было поддержано производство 154 кинокартин: 50 — игровых фильмов, 63 — неигровых и 41 анимационная работа. В прошлом году общие сборы российского проката достигли 50,7 млрд рублей. Десять отечественных картин преодолели порог в 1 млрд рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее 140 отечественным кинофильмам», — сказала министр.

Она напомнила, что министерство на регулярной основе проводит отборы на поддержку производства игрового авторского кино, фильмов для детей и юношества, документального кино и анимации.