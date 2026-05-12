О чем будет второй сезон сериала «Дюна: Пророчество»

В конце 2026 года выйдет второй сезон сериала «Дюна: Пророчество» — спин-оффа «Дюны» Дени Вильнева. История о становлении ордена Бене Гессерит — тайной женской организации, которая хочет контролировать мир, — по уровню политических интриг, обилию персонажей и мрачной атмосфере не уступает «Игре престолов». «Лента.ру» напоминает, чем закончился первый сезон «Пророчества», рассказывает о дате выхода, касте и сюжете продолжения.

© Lenta.ru

Главное о сериале

Страна: США, Канада, Венгрия.

США, Канада, Венгрия. Оригинальное название: Dune: Prophecy.

Dune: Prophecy. Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик, драма.

научная фантастика, приключенческий боевик, драма. Шоураннер: Элисон Шапкер.

Элисон Шапкер. Сколько серий: 6 (1 сезон).

6 (1 сезон). Длительность одной серии: от 1 часа до 1 часа 20 минут.

от 1 часа до 1 часа 20 минут. Когда вышел первый сезон: конец 2024 года.

конец 2024 года. Дата выхода 2-го сезона: 2026 год.

2026 год. Где смотреть: стриминговый сервис HBO Max.

стриминговый сервис HBO Max. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,2 и 7,3.

7,2 и 7,3. В главных ролях: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Хлоя Лиа, Джейд Аноука.

Сериал «Дюна: Пророчество» — часть киновселенной «Дюны», которая стартовала в 2021 году с выходом одноименного фильма Дени Вильнева. В начале 2024-го вышла «Дюна: Часть вторая», премьера триквела ожидается в 2026 году.

Дата выхода

Сериал «Дюна: Пророчество» продлили 20 декабря 2024 года — за пару дней до завершения первого сезона. В конце 2025-го HBO Max выпустил проморолик с главными проектами, которые выйдут на стриминге в следующем году — в видео попали и кадры из «Пророчества».

Второй сезон сериала «Дюна: Пророчество» выйдет в 2026 году. Точная дата премьеры не раскрывается.

Продолжение истории будет состоять из восьми серий — это на два эпизода больше, чем в первом сезоне. Стриминговый сервис HBO Max будет выкладывать новые серии раз в неделю (первый сезон выходил по воскресеньям).

На конец 2026-го запланирован релиз еще одного проекта из киновселенной «Дюны» — фильма «Дюна: Часть третья». СМИ предполагают, что «Пророчество» выйдет раньше третьей «Дюны» (ее премьера запланирована на 18 декабря 2026-го). Это значит, что второй сезон сериала может выйти в конце осени или начале зимы. Наиболее вероятная дата премьеры — ноябрь 2026-го.

Трейлер

Полноценный трейлер ко второму сезону «Дюны: Пророчество» пока не вышел. Короткий отрывок из нового сезона можно найти в видеоанонсе от HBO Max (фрагмент начинается на отметке в 1:33).

Сюжет

События сериального спин-оффа происходят задолго до сюжета кинотрилогии. В центре истории — герои, жившие за 10 тысяч лет до Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) из фильмов Вильнева.

Больше ста лет назад этот мир потрясла жуткая война, в ходе которой люди одержали победу над мыслящими машинами (местный аналог ИИ). Теперь функции разумных компьютеров выполняют специально обученные люди, которых называют ментатами.

«Пророчество» рассказывает о зарождении ордена Бена Гессерит — влиятельной межпланетной организации, которая стремится к полному контролю над Империей. Участницы организации способны подчинять себе волю других людей, управлять их телами и мыслями.

Главные героини «Пророчества» — сестры Валя (Эмили Уотсон) и Тула Харконнен (Оливия Уильямс). Они работают над укреплением влияния ордена Бене Гессерит и вступают в борьбу с угрозами Империи.

Что произошло в первом сезоне

Первый сезон раскрыл темную тайну прошлого сестер Харконнен. Валя и Тула возглавили орден в результате жесткого переворота: они расправились над своей соперницей Преподобной сестрой Доротеей (Камилла Бипут), захватили власть и стерли из истории всю информацию о произошедшем. Однако сознание Доротеи уцелело и перенеслось в тело юной сестры Лайлы (Хлоя Лиа). Из-за возвращения Доротеи в Бене Гессерит произошел раскол.

Сестры Харконнен подстроили расправу над императором Джавикко (Марк Стронг), чтобы посадить на престол его дочь Инес (Сара-Софи Бусснина). Угрозой планам Вали стал Харроу Харконнен (Эдвард Дэвис), узнавший о подготовке переворота. В борьбу за власть включились жена Джавикко Наталья (Джоди Мэй), ее помощником стал Десмонд Харт (Трэвис Фиммел).

Сам Десмонд оказался давно потерянным сыном Тулы Харконнен. Женщина скрыла ребенка от родной сестры, чтобы Валя не смогла использовать Харта в своих целях. В конце сезона Десмонд, узнавший правду о матери, пленил Тулу.

В конце первого сезона Валя Харконнен, беглая принцесса Инес (Сара-Софи Бусснина) и ее возлюбленный Киран Атрейдес (Крис Мэйсон) прибыли на Арракис. На этой пустынной планете находятся те, кто до сих пор использует мыслящие машины в своих интересах. Цель Вали — отыскать и обезвредить опасных противников.

Часть событий второго сезона будет проходить на Арракисе — именно вокруг этой планеты строился сюжет фильмов «Дюна» и «Дюна: Часть вторая».

Создатели и производство

«Пророчество» выходило в ноябре и декабре 2024 года. Сериал продлили на второй сезон незадолго до финала первого. Полноценная работа над продолжением стартовала в ноябре 2025-го — актеры анонсировали начало съемок в соцсетях HBO Max.

Второй сезон «Пророчества» снимали в Венгрии, Иордании и Испании, процесс завершился в марте 2026-го.

Шоураннером второго сезона стала Элисон Шапкер — она работала над первым сезоном «Пророчества», сериалами «Мир Дикого Запада», «Остаться в живых» и «Видоизмененный углерод».

Актеры и роли

В продолжении «Пророчества» вернутся все ключевые герои из первого сезона шоу.

Кто сыграет во втором сезоне «Дюны: Пророчество»

Есть в касте второго сезона и новые имена. В продолжении «Дюны: Пророчество» Индира Варма (Эллария Сэнд из «Игры престолов») и Эшли Уолтерс («Главарь», «Переходный возраст»). Их роли пока не раскрываются.