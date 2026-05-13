Почему «Дьявол носит Prada 2» пока самый народный фильм года в России

В российском параллельном прокате идет «Дьявол носит Prada 2» — сиквел культовой фэшн-мелодрамы о блеске и нищете гламурного Нью-Йорка середины нулевых. «Лента.ру» рассказывает о фильме, который уже почти не связан с оригинальной книгой, но к своим ролям вернулись Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, которые обеспечили обаяние и кассу этой ностальгической картине.

20 лет назад Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) покинула перспективный пост ассистентки дьяволицы нью-йоркского гламура Миранды Пристли (Мерил Стрип), чтобы посвятить себя честной журналистике. Энди сумела заработать репутацию, она лишь дважды (по ее признанию) спала с коллегами и вот теперь стала лауреаткой престижной премии «Золотая клавиатура». Однако прямо на церемонии она и еще несколько коллег получают смс об увольнении. Итог — яростная речь Энди о высоких профессиональных идеалах на первых полосах. А по соседству — статьи, уничтожающие Миранду и главный модный журнал города Runway, который миссис Пристли по-прежнему возглавляет.

Такой же бессменный издатель быстро звонит Энди и предлагает возглавить отдел спецпроектов, чтобы спасти для начала репутацию журнала. Внешне в Runway все по-прежнему — разве что старшая ассистентка Миранды Эмили (Эмили Блант) отправилась на повышение в Dior. Миранда все так же высокомерна, но явно страдает из-за того, что больше не может бросать дорогие пальто в лицо помощникам. Зрелище сиятельной начальницы, которая сама корячится с вешалкой, трогает Энди — и она решает во что бы то ни стало спасать тонущий в пучине инфошума рукотворный глянец.

Миранда Пристли, как известно, считает, что «вовремя» — значит пораньше, и сама всегда приходит на четверть часа раньше назначенного. Вот и сиквел «Дьявол носит Prada» вышел, будто подчиняясь прихоти своей героини — чуть раньше круглого 20-летия. Прокат первого фильма в США начался 30 июня 2006-го, а в остальном мире, включая страны СНГ — в октябре. Это был фильм-скандал, который на поверку обернулся триумфом. Прекрасно известно, что у съемочной группы были проблемы с локациями из-за страха перед Анной Винтур — бессменным главредом американского Vogue c 1988 года и прототипом Миранды. У Винтур одно из самых узнаваемых в шоу-бизнесе каре и едва ли не самый невыносимый характер, который сочетается с визионерским чутьем и бешеной работоспособностью.

Убийственному гербарию личных свойств гламурного монстра и была посвящена книжка ее бывшей ассистентки Лорен Вайсбергер, которая подарила фильму название, персонажей и канву сюжета

Наполнение картины было (да и осталось) довольно далеко от ядовитых ПТСР-мемуаров Вайсбергер. После обработки сценаристкой Алин Брош Маккенной и режиссером Дэвидом Фрэнкелом «Дьявол носит Prada» смело сделал шаг в сторону заложенной в названии фантазийной составляющей. Кроме того, портрет гламурного Нью-Йорка нулевых очевидно прибавил в комплиментарности. С точки зрения сюжета Маккенна и Фрэнкел обнаружили, что при определенном угле зрения у «Золушки» довольно много общего с «Фаустом». Именно между двумя этими сказочными архетипами раскачивалась на своих каблуках Энди Сакс, в то время как ее партнерша отыгрывала за Мефистофеля и Фею-крестную.

Смелое сочетание подарило фильму драматургический дефект — поучительный и духоподъемный финал смотрелся искусственно. Однако тот же недостаток заставил публику спорить над элементарной в остальном историей. Сегодня «Дьявол носит Prada» беззастенчиво считается культовым фильмом. Что ж, культовое кино редко бывает столь успешным: при бюджете в 35 миллионов прокат принес 326,5 миллиона долларов. Из сегодняшнего дня кажется, что продюсеры проявили невероятную выдержку, затянув производство сиквела. Но это просто эпоха франшиз еще не наступила, а представления о приличиях отличались примерно так же, как цены на брендовые сумки (о том, что они выросли в 30 раз, говорится в важном диалоге из второго фильма).

Вайсбергер за эти годы написала два продолжения своей самой известной работы, однако ни одно из них не имеет прямого отношения к сиквелу — в титрах она значится создательницей персонажей. Зато вся прочая команда вернулась, как этого хотела Энн Хэтэуэй, которая была готова преодолевать новые гламурные унижения еще в прошлом десятилетии. Собственно, именно честный образ снобского, скотского, мерзко поблескивающего мира глянцевых журналов и продавал своему зрителю брэнд «Дьявол носит Prada». На деле все ограничивалось высокомерием и многочисленными пальто, которые летели в лицо Хэтэуэй из рук Стрип. Все прочие углы были сглажены — по-своему остроумно. Например, всю первую половину фильма Энди выслушивала заведомо нелепые, учитывая внешность актрисы, упреки в излишней полноте и общей неказистости.

Кроме того, мир, который так несправедливо относился к героине, с самого начала оправдывал агент гуманизма в исполнении Стэнли Туччи

Таким образом, сложность сиквела заключалась не в том, что актеры постарели (они все сейчас выглядят даже лучше, чем в 2006-м), а в воссоздании сложной гармонии оригинала. В финансовом отношении затея очевидно удалась: при бюджете, который вырос до ста миллионов, «Дьявол носит Prada 2» за три недели заработал 433. Публика очевидно довольна, критики — тоже. Отчасти потому, что проблемы фильма так очевидны (и в сущности малозначительны), что ругаться на них всерьез нет никаких оснований.

Алин Брош Маккенна за прошедшие годы написала, в частности, сценарий диснеевской «Круэллы», так что ее работа стала точнее и в известном смысле бесстыднее. «Дьявол носит Prada 2» это уже совсем не «Фауст», а уже совсем «Золушка» для тех, кому за 40. Сообразно времени, героинь в этой сказки сразу две, и каждая снабжена принцем, выполняющим функции не возлюбленного, но товарища. И без того довольно мягкий конфликт между героинями на сей раз редуцирован до пары дружеских пикировок.

Сюжет двигают внешние обстоятельства и борьба хорошего с лучшим. Каждый, кто поначалу кажется злодеем, на деле окажется в худшем случае жлобом

В определенной точке недостатки здесь незаметно превращаются в достоинства. С точки зрения эскапизма «Дьявол носит Prada 2» оставляет позади даже некоторые современные русские киносказки. Кризис медиа вызван только жадностью, а значит, преодолим. Тем более что в мире фильма больше нет ни одной большой проблемы. Формально Миранда Пристли в курсе новой этики, но ей никто не помешает пошутить на редколлегии про метадон, а потом употребить слово «бодинегатив» («Нет, я знаю, что правильно «бодипозитив», но скажите, что же тут позитивного?»)

По внутренней логике здешнего повествования Энди и Миранда по-своему отстояли и искупили возможность быть собой. Энди — моталась по свету, боролась за справедливость, но по пути к вступительным титрам растеряла женихов и воздыхателей (включая обоих из первого фильма, о которых здесь даже не вспоминают). Миранда нашла себе нового мужа (Кеннет Брана), который почти святой, но при этом в связи с наступлением новой реальности прибывает почти в кататонии. И скрывать ее все труднее. Первый «Дьявол носит Prada» дразнил публику отрицательным обаянием, во втором минус меняется на плюс как бы по естественным причинам. Глянец и гламур здесь — уходящая натура. В точке упадка, слома, необходимости уйти на покой почти любые явления и люди излучают своеобразное уютное мерцание. В данном случае оно льется с экрана, обеспечивая хорошее настроение и кассовые сборы. В принципе, подарить публике два часа ностальгии по временам, когда ничего не стоило отличить дьявола (хоть бы и по брэнду одежды) — это совсем не стыдно.

В России у этих фильмов особая репутация — достаточно вспомнить, что роман Дарьи Донцовой из цикла о Виоле Таракановой носит название «Дьявол носит лапти»

Накануне первого дня проката «Дьявол носит Prada 2» достать билеты было сложнее обычного. Такого ажиотажа, честно говоря, не вызвали даже два последних «Аватара». Возможно, дело еще и в том, что к озвучанию Миранды Пристли вернулась Эвелина Хромченко, которая тоже спустя годы стала действовать уверенно. Это решение только выглядит спорным, а на деле — надежней не придумаешь.

Русские люди теряют волю при звуках голоса Эвелины так же, как публика всего мира при виде Мерил Стрип. И речь не только о женщинах: на моем сеансе, например, были и мужчины — в том числе строгий седой господин с яркой георгиевской лентой на джинсовом жилете, которая гармонировала с одним из нарядов Миранды. О причинах, по которым именно «Дьявол носит Prada» оказался общим знаменателем для россиян, стоит подумать и когда-нибудь поговорить более обстоятельно. Пока же этому факту, учитывая прокатные альтернативы, можно только порадоваться.