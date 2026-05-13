Когда стартует сериал «Квест Вижна»

Сериал «Квест Вижна» с Полом Беттани в главной роли начнёт выходить 14 октября на Disney+.

Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». Одним из главных злодеев выступит андроид Альтрон — персонажа вновь озвучит Джеймс Спейдер.

Долгожданное завершение трилогии «Ванда/Вижн», как ее окрестили в Marvel, выйдет 14 октября, сообщил во вторник во время презентации Disney Пол Беттани. В трилогию также входят «Ванда/Вижн» и «Агата: Все в сборе».

Действие спин-оффа «Вижн» с Полом Беттани в главной роли происходит после событий «ВандаВижн», где персонаж вернулся после того, как Танос убил его в фильме «Мстители: Война бесконечности» 2018 года. Предполагается, что в новом сериале Вижн (Беттани) попытается вернуть себе память и человечность.

Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»). Главную роль исполнил Пол Беттани, который исполнил роль Вижна в других фильмах киновселенной Marvel. В «Квесте Вижна» зрители увидят героя Скорость — одного из сыновей Алой Ведьмы и Вижна. Персонажа сыграл Руарид Моллика.