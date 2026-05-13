Объявлена дата старта второго сезона сериала «Асока»

Во время своей презентации Disney сообщила, что второй сезон сериала «Асока» стартует в начале 2027 года, а не в 2026-м, как планировалось изначально.

Деталей продолжения нет, но Розарио Доусон рассказала, что в новом сезоне зрителей ждут масштабные эпические сражения.

События первого сезона сериала «Асока» разворачиваются после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы от аудитории и критиков, которые оценили шоу во вселенной «Звёздных войн».