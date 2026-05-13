В новых сериях «Неуязвимого» будут сюжетные линии не из комиксов

Создатель «Неуязвимого» Роберт Киркман рассказал, что в новых сериях мультсериала появятся оригинальные сюжетные линии, которых не было в комиксах. Ещё зрителей ждут и другие сюрпризы.

По словам Киркмана, заниматься придумыванием истории очень весело.

Это волнующе для нас, и это весёлое занятие.

«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.