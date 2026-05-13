Вышел финал сериала «Благие знамения» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином

Чемпионат.com

Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера полуторачасового эпизода сериала «Благие знамения», который завершает сюжет шоу. Вместо целого сезона авторы приготовили большой эпизод.

Вышел финал сериала «Благие знамения» о жизни демона и ангела в современном мире
Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Ранее авторы намекали, что главной темой продолжения вновь станет конец света.

Главные роли вновь исполнят Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»).