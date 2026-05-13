Вышел финал сериала «Благие знамения» о жизни демона и ангела в современном мире

Вышел финал сериала «Благие знамения» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином
Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера полуторачасового эпизода сериала «Благие знамения», который завершает сюжет шоу. Вместо целого сезона авторы приготовили большой эпизод.
Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Ранее авторы намекали, что главной темой продолжения вновь станет конец света.
Главные роли вновь исполнят Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»).