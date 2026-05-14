В кинотеатрах России вышла комедия «Своя в доску»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы комедии «Своя в доску» про учительницу-скейтбордистку. Картину уже можно посмотреть во всех городах страны.

Сюжет ленты рассказывает о строгой и ответственной учительнице, которой легко даётся работа — в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари: подросток вернётся к учёбе, если она пройдёт квалификацию на крупных скейт-соревнованиях.

Главные роли в фильме сыграли Ольга Лерман («Поехавшая»), Тимофей Кочнев («Резервация»), Максим Карушев («Лихие») и Виктор Хориняк («Мистер Нокаут»). Режиссёром выступил Илья Лебедев, известный по работе над лентой «Любовь Советского Союза» и сериалом «Красная Поляна».