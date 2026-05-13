Режиссер Ратнер отправился в Китай для подготовки съемкам «Час пик – 4»

Американский режиссер Бретт Ратнер вошел в состав официальной делегации президента США, отправившейся в Китай. В рамках поездки он займется подготовкой к съемкам четвертой части культовой франшизы "Час пик", сообщает New York Post со ссылкой на представителя режиссера.

В ходе визита Ратнер планирует подобрать места для съемок фильма, которые могут стартовать уже в 2027 году. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Ранее американские СМИ писали, что президент Дональд Трамп лично выражал заинтересованность в возрождении франшизы с Джеки Чаном и Крисом Такером.

