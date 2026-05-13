Карен Шахназаров одобрил съемки нового «Курьера»

На сообщение о том, что режиссер сериала "Золотое дно" Илья Ермолов снимет современную версию фильма "Курьер" - культовой картины Карена Шахназарова, бурно отреагировали будущие зрители. Мнения разделили аудиторию на сторонников и противников картины, которая только в планах. Что уже известно о будущей картине и что говорят ее авторы?

© Кадр из фильма «Курьер»

Режиссером нового фильма "Курьер", основанного на старой доброй классике, станет Илья Ермолов. Тот самый, которого зритель знает по сериалам "Золотое дно", "13-я клиническая" - первый сезон и другим. Судя по тому, что объявлено о новой его работе - экранизации "Курьера", съемки третьего сезона сериала "Золотое дно" завершились точно, и это - лишь лишнее подтверждение тому. Автор сценария нового фильма - Михаил Зубко. Съемки "Курьера" начнутся уже в июне. Выход в прокат - в начале 2027 года.

Напомним, что фильм "Курьер" Карена Шахназарова, снятый по повести этого же автора, стал одним из лидеров проката в 1987 году. А в 2027 году исполняется 40 лет со дня его выхода. Более 50 миллионов зрителей было у этой картины.

Илья Ермолов говорит о том, что профессия курьера вызывает интерес - она "за это время эволюционировала в одну из самых востребованных". Также напомним, что в 2024 году выходил сериал "Курьеры" в Сети. Режиссер - Илья Максимов. В главной роли - Владислав Тирон. Кто сыграет в новом фильме "Курьер", пока не объявлено.

Что можно сказать с уверенностью: если за современный ремейк берется Илья Ермолов - фильм не будет испорчен.

Видимо, Карен Шахназаров думает так же - иначе бы он не одобрил новую работу. А дословно Карен Георгиевич сказал следующее:

"Мне кажется, взаимоотношения родителей и детей, особенно в этом возрасте - в 17 лет, - это вечные проблемы. Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи: у каждого поколения семнадцатилетних, входящих в жизнь, возникают примерно одни и те же сложности - и в отношениях с родителями, и во взаимодействии с обществом. Спустя 40 лет эти темы по-прежнему актуальны. Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, - мне кажется, правильной темой. С одной стороны, любое поколение отличается, а с другой - все поколения очень похожи, потому что люди есть люди. Никто не отменял естественные человеческие проявления, которые не зависят ни от эпохи, ни от технологий: есть мобильные телефоны или нет, есть компьютеры или нет. Человек точно так же испытывает те же чувства - счастья, разочарования, любви, ненависти, страсти. Меняется антураж, а по большому счету человек остается прежним. В этом и заключается странная загадка человека".

Обозреватель "РГ-Медиа" связалась с известным продюсером Марией Бородянской - дочерью автора сценария фильма "Курьер" Александра Бородянского (написал по повести Карена Шахназарова) и спросила, что она думает про современный ремейк культового фильма. И вот что она ответила: