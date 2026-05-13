Начались съемки исторической драмы «Желтуга» с Виктором Добронравовым

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил о начале съёмок исторической драмы «Желтуга». За производство отвечает «Вайт Медиа» по заказу онлайн-кинотеатров «Иви» и «КИОН» и АО «Телекомпания НТВ»

Действие разворачивается в 1883 году. Студент-геолог Владимир Проскуряков осужден за преступление, которое не совершал. Вместе с рецидивистом Молотом он совершает побег и добирается до Желтуги — золотодобывающей республики на границе Российской империи.

Режиссером выступает Игорь Твердохлебов. В главных ролях снялись Александар Радойичич, Елизавета Боярская, Виктор Добронравов, Артём Быстров, Андрей Мерзликин и другие.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре КИОН, дату пока не называют.