Появилось первое фото со съемок продолжения «Minecraft в кино»

В соцсетях фильма «Minecraft в кино» появилось первое фото со съёмок продолжения картины. На нём можно увидеть два стула: первый предназначен для Стива (его сыграет Джек Блэк), а второй — для Алекс, роль которой исполнит звезда «Человека-паука» и «Падения империи» Кирстен Данст.

Оригинальный фильм вышел в 2025 году и стал успешным в прокате, собрав $ 950 млн по всему миру. События ленты разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну.

«Minecraft в кино 2» выйдет в мировом прокате 23 июля 2027 года.