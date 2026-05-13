История спасения знаменитой бегемотихи: о чем фильм «Красавица»

На шестом Открытом российском фестивале патриотического кино «Малая земля» показали «Красавицу» — оригинальный фильм о подвиге блокадников. Подробнее о картине — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

В основном конкурсе полнометражных фильмов была представлена военная драма Антона Богданова «Красавица». Фильм получил название по имени главной героини. История спасения знаменитой бегемотихи из блокадного зоопарка по кличке Красавица вполне реальная, хоть и стала почти легендой. Оказывается, и в самых экстремальных условиях войны советские люди продолжали заботиться о животных, зачастую жертвуя своим здоровьем и даже жизнью.

...Декабрь 1941 года. Заснеженный блокадный Ленинград. Большая часть животных зоопарка эвакуирована, но некоторые — тигры, медведи, обезьяны и бегемотиха Красавица — остались в осажденном городе. Им угрожают голод, холод и обстрелы. Но они не одни: команда работников зоопарка продолжает выполнять свои обязанности даже в таких трудных условиях.

Главный герой истории — старшина Николай Светлов (популярный Слава Копейкин). После контузии и госпиталя его направляют в тыл — присматривать за городским полуразрушенным зоопарком. А он рвется на фронт, не считая свою контузию серьезным препятствием: «Своих от фрицев смогу отличить!».

Поначалу Светлов относится к новой обязанности с презрением, считая ее бессмысленной. Он не любит и не понимает животных, побаиваясь их даже за решеткой. Но новая работа обретает для него особый смысл. Копейкин играет медленную трансформацию своего простонародного героя, и именно это интересно. Постепенно, заботясь о выживании оставшихся зверей, герой начинает по-новому воспринимать понятия долга и человеческого достоинства.

У Николая складываются особые отношения с мощной Красавицей. Ей требуется специальный уход: ежедневно 40 килограммов пищи и 400 литров воды! А воду нужно возить на санках из Невы! Евдокия Дашина (Юлия Пересильд), смотрительница зоопарка, берет это на себя, спасая животное: распаривает и варит опилки, добавляет в рацион овощи, траву, жмых и немного хлеба.

Но сквозь реальную драму вдруг проступает мистика: Светлов начинает слышать мысли бегемотихи! Животное вступает с ним в мысленный диалог. Герой списывает это на свою контузию. Со временем он оценит в Красавице чувство юмора и художественный вкус: в фильме показано, что она хорошо поет и даже обладает артистическим талантом. Но не только. Красавица помогает лечить других животных, подсказывает, как их кормить, что в условиях блокады было непросто. Так, жанр у нас на глазах принимает совершенно иные сказочные формы.

А рядом сотрудники зоопарка (тут совершенно неузнаваем Виктор Сухоруков в роли директора-ветеринара) буквально погибая от голода сами, добывают еду и воду: им даже приходится устраивать концерты с участием животных в госпиталях и на кораблях и отбиваться от бандитов, охотников за мясом. Когда же власти города отдают приказ ликвидировать хищников и присылают команду для расстрела, наступает критический момент для героев. Но выход из ситуации находится неожиданный.

Но как удалось снять бегемота — огромное и опасное даже в неволе животное? Напомним, что работа с животными, как известно, одна из самых трудных задач для кинематографистов. Поэтому для съемок был построен аниматроник бегемотихи в натуральную величину. Также в фильме снимались настоящие животные: тигры, обезьяны, олени. Их находили в питомниках, приютах и хосписах. Важно, что создатели картины стремились к исторической достоверности: они сотрудничали с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и историческими консультантами.

Кино про Красавицу поэтому получилось внятное, теплое, семейное, даже просветительское, открывающее новые неожиданные страницы того трагического времени. Главный его посыл: даже в самых тяжелых условиях важно сохранять человечность. Забота о Красавице становится наглядным уроком гуманного отношения к братьям меньшим. Даже в нечеловеческих военных условиях.

Также в полнометражном конкурсе кинофестиваля «Малая земля» показали новый фильм «Дочь капитана». Имя его создателя Ларисы Садиловой — опытного мастера, талантливого исследователя социальных проблем — украсило конкурсную программу. Ее новая картина получилась неожиданно трогательной и сентиментальной. Подробнее о фильме — в материале «Вечерней Москвы».