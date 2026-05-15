Начались съемки фильма по книге Тихомирова «1000 и одна любовь»

В Петербурге начались съемки полнометражного фильма "1000 и одна любовь" по одноименной книге художника, кинорежиссера и сценариста Виктора Тихомирова.

© Российская Газета

Эта картина - дебют режиссера Ивана Ирвачева. Он же - оператор фильма. Тихомиров выступает автором сценария, сорежиссером, а также художником-постановщиком.

Как сообщает релиз, фильм рассказывает о том, как любовь ждет, трансформируется и настигает нас в самый неожиданный момент. Жанр картины - роуд-муви с элементами сюрреализма. Это история о трех боевых товарищах, которые едут на старенькой "Волге" на свадьбу к своему бывшему армейскому командиру и, чтобы скоротать время, рассказывают друг другу истории о любви.

Главную роль исполнит Александр Яценко - трехкратный лауреат премии "Ника" и двукратный лауреат "Золотого Орла", известный по фильмам "Мне не больно", "Инсайт", "Аритмия", "Оттепель", "Ненастье", "Фишер", "Праведник", "Мастер и Маргарита", "Буратино" и другим. В фильме снялись петербургские актеры Олег Рязанцев и Алексей Морозов. Также в актерский состав вошли Александр Баширов, Юрий Гальцев, Татьяна Колганова, Мария Маркова, Валентина Теличкина. Одну из ролей исполнит известный философ, публицист и писатель Александр Секацкий.

Время действия картины - неопределенное (по слухам, так написано на первой странице сценария). Возможно, это 1980-е или начало 1990-х. Идея фильма в том, что любовь не знает времени и границ. Темы, вопросы, споры, страдания, радости - вечные.

ФОТО: Пресс-служба кинокомпании "Два капитана"

На пресс-конференции в медиацентре "Культура Петербурга" Виктор Тихомиров рассказал, что его книга издавалась уже пять раз. Композиция фильма построена на подражании сказке "1000 и одна ночь": она не имеет финала, как и сказка, потому что о любви можно говорить вечно. Все истории взяты из реальной жизни.

"На мой взгляд, ничего важнее, интереснее, увлекательнее, жизнеутверждающе любви нет, - считает Тихомиров. - Происходят чудеса. Человек узнает себя с другой стороны. Я разделяю мнение, что Бог есть любовь".

Сам автор книги еще в детстве испытал это прекрасное чувство. В своем произведении он рассказывает об историях любви, которые "застряли" у него в голове.

"Значит, они не так просты и хочется ими поделиться", - говорит писатель.

Режиссер Иван Ирвачев отметил:

"Материал у Виктора Ивановича богатый, сплошная радость с ним работать. Как и с замечательными актерами".

Наталия Дебижева, генеральный продюсер фильма, руководитель кинокомпании "Два капитана", рассказала, чем ее увлек проект:

"Интересный, сложный, многогранный сценарий. Это тонкий психологический портрет. Виктор Иванович хорошо понимает женщин, их психологию, что вообще редко удается мужчинам. У него получаются трогательные, пронзительные истории любви - и печальные, и смешные… Съемочная группа, актерский состав у нас просто блестящие".

Генеральный продюсер поделилась информацией, какие локации будут задействованы в Петербурге: Дом творчества кинематографистов "Репино", Дворец великого князя Михаила Александровича на Английской набережной, Пулковская обсерватория. И личная дача Виктора Тихомирова.

Картина снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки продлятся до сентября 2026 года. Выпуск планируется на осень 2027-го.

Справка "РГ"

Виктор Тихомиров родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище (ЛВХПУ) имени Мухиной. Тихомиров принадлежит к известному неформальному объединению художников Санкт-Петербурга "Митьки".

В 1991 году он опубликовал повесть "Золото на ветру". Как кинорежиссер дебютировал полнометражным фильмом "Трава и вода", поставленным на киностудии "Ленфильм" в мастерской Алексея Германа по собственному сценарию.

В 2000 году начал снимать документальные фильмы. Первой стала серия "Митьки. Полет Икара".

Автор документальных фильмов-портретов: "Андрей Битов. Зеленый чемодан", "БГ. Лев Толстой", "Герман. Ленфильм", "Сокуров", "Полина Осетинская. Наваждение", "Борис Аверин. Университеты", "Андрей Кураев. Прямая речь".

Автор фильма "Чапаев. Фурманов. Митьки", книги "Чапаев-Чапаев" (поэма в прозе).

Лауреат Царскосельской художественной премии за книгу-альбом "Рисунки на розовой бумаге".

В 2025 году вышел фильм Тихомирова "Евгений Телегин" - по собственной книге "Евгений Телегин и другие" (поэма в прозе).

13 мая у Виктора Ивановича был юбилей. Встретил его режиссер на съемочной площадке.