Как погода и репертуар подвели кинотеатры в майские праздники

В майские праздники россияне чаще предпочитают отдых на природе, чем поход в кинотеатр, кроме того в 2026 году на большом экране не было масштабного военного кино, что негативно отразилось на сборах. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Совокупные сборы фильмов в кинопрокате за майские праздники составили 1 миллиард рублей против 1,5 миллиарда рублей годом ранее, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной системы (ЕАИС) Фонда кино. Уточняется, что посещаемость также сократилась с 3,7 миллионов человек в 2025 году до 2,5 миллионов человек. Основную кассу принес проект «Коммерсант» с Александром Петровым, а военные драмы не вызвали у зрителей ажиотажа. Воронков подчеркнул, что в репертуаре кинотеатров не было релизов, претендующих на масштабные сборы.

«Как бы нам ни хотелось привлекать людей на качественное кресло, хороший звук и картинку, основной продукт кинотеатров – фильм. Если на майские праздники выпадают большие российские картины, сборы вырываются вперед. В этом году мы остались без разнообразия, две новые военные картины кинотеатры оценивали средним потенциалом. Однако делать вывод только по майским праздникам опрометчиво, за всю историю кинопоказа майские никогда не считались показателем потенциала кинотеатров. Априори это первые теплые выходные, и люди предпочитают отдых на природе. Самые кассовые майские праздники были 7-8 лет назад, когда в эти даты выходили фильмы от Marvel, либо большие российские проекты-миллиардники. Наверное, дистрибьюторы тоже понимают, что майские праздники - спорная история. Потому стараются переносить крупные релизы на более поздние сроки», - допустил он.

В период с 1 по 11 мая российские сети кинотеатров отказались от показа голливудских фильмов в рамках предсеансового обслуживания. Как подчеркнул собеседник НСН, хотя майские праздники в 2026 году показали скромные сборы, в дальнейшем от подобной практики не откажутся.

«Это не экономическая история. Все понимают, что 9 мая – большой праздник. Кинотеатры намекают продюсерам и дистрибьюторам, что традиционно майские праздники отдаются под российское военное кино. В том году сигнал был услышан, мы получили большие военные патриотические проекты на 9 мая. В этом году военные фильмы были, но совсем другого масштаба. Аналогично новогодние даты мы тоже освобождаем под российское кино. Если говорить про цифры, в январе 2026 года такая практика привела к сборам в 14 миллиардов рублей. Это один из самых больших показателей за всю историю. Эксперименты по отказу от зарубежного контента продолжатся. В этом году летом выходят две большие картины – «Холоп 3» в начале июня и «Колобок» по франшизе «Последнего богатыря» в августе. Кинотеатры как никогда будут поддерживать дистрибьюторов. Важно показать, что если большой проект выходит летом – это не приговор, а шанс получить довольно большой вал», - объяснил Воронков.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН отметил, что сборам военного кино в начале мая 2026 года помешала повышенная конкуренция на дате, неграмотный маркетинг и отсутствие узнаваемых актеров в кадре. По его словам, также от просмотра нового военного кино могла оттолкнуть стоимость билетов и общая ситуация в стране, напоминает «Радиоточка НСН».