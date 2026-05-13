Почему возникли судебные тяжбы вокруг «Маши и Медведя»

Сегодня персонажи мультсериала «Маша и Медведь» монетизируются даже лучше, чем сам мультфильм, поэтому они и стали серьезным объектом авторского права. Аналогичные тяжбы идут и за некоторых советских героев мультфильмов, рассказал НСН адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.

Правообладатель мультсериала «Маша и Медведь», одноименная компания, подал в суд иск против бывшего сотрудника Олега Кузовкова о признании исключительных прав на персонажей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на сообщение компании. По словам Осипова, столь серьезные споры ведутся, потому что сейчас персонажи «Маши и Медведя» монетизируются даже лучше, чем сам мультсериал.

«Дело в том, что по общему правилу права на произведения, которые не вошли в состав аудиовизуального произведения (в данном случае мультфильма), сохраняются за их авторами. Это положение преодолевается тем, что киностудия или продюсер заключают договор с авторами, где предусматривают, в каком объеме права передаются для использования в мультфильме или за его пределами. Сейчас персонажи, пожалуй, монетизируются даже лучше, чем сам мультфильм, поэтому они стали серьезным объектом авторского права, который имеет ценность и за пределами мультфильма. Поэтому все время возникают такие споры, они идут в отношении еще советских мультфильмов, но и в современных мультфильмах ситуация та же самая. В данном случае все будет определяться тем, как сформулированы договоры или какие-то другие соглашения между сторонами этого конфликта. От этого будет зависеть, что решит суд», — сказал Осипов.

По словам собеседника НСН, некоторые пункты могли быть не отражены в договоре или трактоваться по-разному, что могло привести к судебным тяжбам.