Теона Контридзе даст особый концерт на ВДНХ

Джазовая певица Теона Контридзе выступит 14 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе артистки. Контридзе - певица, музыкант, музыкальный продюсер и шоувумен, карьера которой охватывает несколько десятилетий активной творческой деятельности. В послужном списке артистки и ее бэнда: совместные выступления с мировыми звездами (Bryan Ferry, Goran Bregović, Eros Ramazzotti, Marchiba, артисты Cirque du Soleil, коллектив De Phazz и другие), а также участие в крупных международных джазовых фестивалях в Европе и России. В пресс-службе Контридзе подчеркивают, что 14 июня на ВДНХ состоится "особый концерт" исполнительницы. Также в афише мероприятия сказано, что выступление исполнительницы будет интересно как поклонникам джаза и фьюжна, так и просто ценителям музыки. "Прекрасная музыка и безупречный вокал - залог отличного вечера в компании главного феномена грузинской джазовой сцены", - говорят организаторы. Накануне стало известно, что культурная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 16 на 17 мая. В этом году мероприятие состоится уже в 20-й раз.