Представлен тизер мультфильма «В сердце леса» от автора «Кубо. Легенда о самурае»

Студия Laika представила тизер мультфильма «В сердце леса». Анимационная картина выйдет в мировом прокате 23 октября.

Сюжет ленты основан на произведении «Дикий лес» Колина Мелоя. Главным героем выступает девочка по имени Прю. Она отправляется в путешествие вместе со своим другом Кёртисом. Её цель — найти потерянного брата, который был похищен в земли говорящих животных и сказочных существ.

Режиссёром проекта выступил Трэвис Найт — автор анимационной картины «Кубо. Легенда о самурае» и фильма «Бамблби». Студия Laika, которая выпустит «В сердце леса», ранее представила такие мультфильмы, как «Труп невесты» и «Коралина в Стране Кошмаров» — все они сделаны с помощью покадровой анимации, как и новая лента.