Войтинский объяснил, чем российские мультфильмы покорят зарубежных зрителей

Российские мультфильмы — человечные, добрые и открытые, именно поэтому они придутся по душе взрослым и детям во всем мире. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский.

Компания Art Pictures Distribution представит международным байерам на кинорынке March du Film в Каннах новые российские проекты, среди которых "Хоттабыч", "Альпийская баллада", "Варвара-краса", "Спящая красавица" и "Пропасть", сообщили в соцсетях компании Art Pictures Distribution. Отдельным событием станет спецпоказ фильма «Буратино». Также Art Pictures Distribution покажет зарубежным партнерам анимационный фильм Войтинского «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Войтинский объяснил, почему его лента и другие проекты смогут покорить зарубежных зрителей.

«В основу моей ленты лег советский мультфильм “Мама для мамонтенка”, это абсолютно понятный всем сюжет об общечеловеческих ценностях. Думаю, этот фильм подойдет как взрослым, так и детям в любой стране, он очень открытый, добрый, человечный, смешной. А герои-животные — это и вовсе то, что объединяет всех нас. Что касается других фильмов, которые представят байерам в Каннах, это все наши флагманские проекты, в которые вложены большие деньги. Они концентрируют креативную команду, бюджеты, сильных организаторов, поэтому получается действительно прекрасный результат, на каком-то уровне, вероятно, мы можем на равных конкурировать с мировыми фильмами. Это не вершина, но очень хороший рабочий уровень. Кроме того, сейчас не очень хорошая политическая конъюнктура, поэтому мне кажется правильным, что искусство занимается миротворчеством, объединяющей функцией», — сказал Войтинский.

Ранее сообщалось, что в России введут полное госфинансирование отечественных мультфильмов для детей.