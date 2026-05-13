Любовь к американским сериалам сравнили с курением

Роман Григорьев заявил НСН, что пресса продолжает писать про американские новинки, даже если не все они доходят до России официально, для зрителей это привлекательная история.

Россияне не готовы отказываться от громких американских премьер и готовы смотреть новые сезоны сериалов неофициально, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Россияне снова стали интересоваться проектами американского кинопроизводства: интерес к ним подогрели выходы новых сезонов популярных франшиз. Стриминги отмечают, что такой показатель может оказаться рекордным, ранее аналогичный интерес к релизам из США был только зимой 2022 года, пишет «Коммерсант». Доля интереса к проектам из США за апрель составила 34%, увеличившись в полтора раза год к году, следует из рейтинга «Индекс Кинопоиск Pro». В целом в апреле в пользу американских сериалов перераспределился резко упавший интерес россиян к японскому аниме, доля внимания к российским проектам почти не изменилась. Григорьев назвал этот «тренд» очевидным.

«Колебания – это нормально, все зависит от того, какие сериалы официально выходили, у нас есть статистика официальных просмотров. Конечно, когда выходят крутые сериалы, все повалили их смотреть. А потом полгода может ничего не выходить, это не значит, что интерес зрителя пропал к чему-то. Если ничего интересного в формате не предлагается, зритель ищет другое, переходит. Это касается и сериалов, и аниме. Люди переключаются и на российские сериалы, глобально у людей сместились акценты за последние несколько лет. При этом сложно за один день бросить курить, не все могут бросить американские сериалы», - отметил он.

Также в пример он привел американские фильмы, которые выходят в российских кинотеатрах неофициально.

«Поэтому все колебания естественны, говорить об устойчивых тенденциях пока рано. Если бы громкие сериалы выходили раз в месяц, а мы видели снижение, тогда можно было бы говорить о тренде, а так все привязано к выходу резонансных новинок и новых сезонов. Это основная причина «скачков». Не стоит забегать вперед и говорить об изменении предпочтений. Россияне хотят смотреть то же самое, что и все люди. Пресса продолжает писать про новинки, даже если не все они до нас доходят. Конечно, для людей это привлекательно, возьмем «Дьявол носит Prada» 2», интерес же есть, хоть и меньше людей сегодня ходят в кино», - добавил собеседник НСН.

Фильм «Дьявол носит Prada» выходит в России лишь в формате предсеансового обслуживания, потому вряд ли заработает больше 250 миллионов рублей, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.