В Италии снимут фильм о создании культовой драмы "Однажды в Америке"

Итальянская кинокомпания Leone Film Group анонсировала фильм о создании знаменитой гангстерской драмы Серджио Леоне "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984). Одна из продюсеров фильма - Рафаэлла Леоне, дочь режиссера.

Подробностей о картине не так много, однако известно, что в центре повествования будет сам постановщик и те 15 лет, которые он посвятил созданию своего шедевра.

События фильма будут разворачиваться в разных эпохах, включая детство кинематографиста, и в разных локациях: Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Каннах.

Режиссерами станут Джузеппе Стази и Джанкарло Фонтана, известные по криминальному сериалу "Плохой парень" (The Bad Guy, 2022). Они же напишут сценарий в соавторстве с Лудовикой Рампольди ("Любимая ученица Вивальди", "Гоморра") и Давиде Серино ("М. Сын века", "Сквозь Альпы").

Премьера "Однажды в Америке" состоялась в Каннах в 1984 году. Действие картины охватывает несколько десятилетий жизни еврейских гангстеров в Нью-Йорке - с юности до пожилого возраста. Роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро ("Таксист", "Схватка"), Джеймс Вудс ("Казино", "Контакт"), Элизабет Макговерн ("Рэгтайм"), Джеймс Хейден ("Первый смертный грех"), Уильям Форсайт ("Слава"), Берт Янг ("Рокки"), Джо Пеши ("Ирландец", "Один дома") и Дженнифер Коннелли ("Лабиринт").

При бюджете около 30 миллионов долларов кинолента собрала в мировом прокате лишь 5,5 миллиона и поначалу была встречена прохладно из-за неудачного монтажа в американской версии (139 минут). Однако позже полная режиссерская версия (251 минута) была признана критиками и сейчас входит в списки величайших фильмов в истории кино.