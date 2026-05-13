Лучшие российские фильмы всех времен: большая подборка знакового кино из России

«Лента.ру» публикует топ-60 лучших российских фильмов всех времен. Это большая киноподборка, в которую вошли самые разные картины: от знаковых драм 90-х до культовых народных комедий, от камерных авторских фильмов до современных блокбастеров.

«Утомленные солнцем»

Оскароносный фильм Никиты Михалкова, получивший Гран-при в Каннах.

СССР, лето 1936 года. Шумная семья уважаемого комдива и убежденного коммуниста Котова (Никита Михалков) отдыхает на даче в Подмосковье. Семья Котова — умные, добрые и интеллигентные люди — наслаждаются погожим днем и не подозревают, как скоро закончится их счастье.

«Кавказский пленник»

Год выхода: 1996

Жанр: военная драма

Режиссер: Сергей Бодров

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.5

В главных ролях: Олег Меньшиков, Сергей Бодров-младший, Джемал Сихарулидзе, Сусанна Мехралиева

Тяжелая драма об ужасах первой чеченской войны.

Прапорщик Саша Костылин (Олег Меньшиков) и рядовой Иван Жилин (Сергей Бодров-младший) попадают в плен к Абдул-Марату (Джемал Сихарулидзе) — суровому жителю одного из отдаленных горных аулов. Пожилой горец преследует свои интересы: русские схватили его сына, и Абдул-Марат надеется договориться об обмене военнопленными и вернуть своего мальчика домой.

Один из главных российских фильмов, сделавший Сергея Бодрова-младшего российским Суперменом.

1997 год. Вернувшийся с войны Данила Багров (Сергей Бодров-младший) приезжает домой. Парень быстро устает от провинциальной скуки и решает навестить своего старшего брата Виктора (Виктор Сухоруков) — он живет в Петербурге и, по слухам, стал там влиятельным человеком. Данила встречается с братом и узнает, что тот работает киллером и уже нажил себе серьезных врагов.

В основе фильма — повесть Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать».

Рита (Чулпан Хаматова) влюблена в лудомана Алешу. Однажды парень, проигравший крупную сумму в рулетку, оставляет свою девушку наедине с разгневанным кредитором и бесследно исчезает. Жизнь Риты спасает странноватая глухая танцовщица по имени Яя (Дина Корзун). Девушки быстро сближаются, и Яя рассказывает новой подруге, что мечтает навсегда уехать в райскую страну, где живут исключительно глухие люди. Вскоре Рита и Яя оказываются втянуты в опасные бандитские разборки.

Год выхода: 1999

Жанр: историческая драма, мелодрама, приключения

Режиссер: Режис Варнье

Длительность: 2 часа 1 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.4

В главных ролях: Олег Меньшиков, Сандрин Боннер, Катрин Денев, Сергей Бодров-младший

Пронзительная драма о жизни репатриантов на Родине.

СССР, 1946 год. Эмигранты, покинувшие Россию после революции, возвращаются в страну по приглашению советских властей. Медик Алексей Головин (Олег Меньшиков) приезжает в Советский Союз вместе с женой-француженкой Мари (Сандрин Боннер) и семилетним сыном. Обещанная спокойная жизнь оказывается иллюзией — семье Головиных приходится с головой окунуться в мрачную послевоенную реальность.

История о молодости, повседневной жизни и, конечно же, любви.

На Невском проспекте с Олей (Ирина Пегова) знакомится парень по имени Леша (Павел Баршак). Он явно симпатизирует девушке — парочка продолжает прогулку по улицам Петербурга и постепенно узнает друг друга. В какой-то момент к гуляющим присоединятся немногословный Лешин друг по имени Петя (Евгений Цыганов). Кажется, циничный Петр нравится Оле куда больше, чем романтичный и экспрессивный Алексей.

«Ночной Дозор»

Главный отечественный блокбастер.

Обычный парень Антон Городецкий (Константин Хабенский) становится Иным — сотрудником Ночного Дозора, который защищает москвичей от происков нечистой силы. Ночному Дозору противостоит Дневной Дозор — на протяжении тысячи лет обе тайные организации поддерживают баланс сил в битве между Светом и Тьмой.

Кровавая черная комедия в стиле Квентина Тарантино.

Нижний Новгород, середина 90-х. Мелкие бандиты Серега (Алексей Панин) и Саймон (Дмитрий Дюжев) получают важное задание от босса Михалыча (Никита Михалков) и практически сразу его проваливают. Чтобы исправить ситуацию, непутевые напарники должны обменять чемодан денег на чемодан наркотиков. Выполнить поручение Сереге и Саймону мешает троица бандитов, которыми руководит конкурент Михалыча.

«Статский советник»

Приключения одного из главных сыщиков отечественной литературы. Идеальное попадание в роль Эраста Петровича Фандорина и не менее эффектные актерские работы Константина Хабенского и Никиты Михалкова.

На исходе XIX века детектив Фандорин (Олег Меньшиков) пытается спасти Российскую империю, которую сотрясают теракты революционеров. Ключ к разгадке — загадочная аббревиатура «БГ».

Абсурдная трагикомедия Кирилла Серебренникова.

После университета парень по имени Валя (Юрий Чурсин) находит себе весьма специфическую подработку: устраивается в милицию в качестве профессиональной жертвы. Это значит, что Валя прибывает на место преступления и помогает следователям воссоздать картину произошедшего. Довольно формальные расследования частенько превращаются в настоящий фарс — колорита в происходящее добавляют и сами преступники.

В годы Великой Отечественной войны кочегар, перевозящий уголь на барже, выдает немецким захватчикам шкипера судна. Немцы предлагают кочегару спасти свою жизнь — для этого нужно всего лишь своими руками застрелить шкипера. Парень соглашается, выживет после взрыва баржи и попадет на попечение к монахам. Проходят годы. Бывший кочегар принял постриг под именем Анатолий (Петр Мамонов) и много лет ведет отчужденную жизнь монастырского истопника. Молитвы Анатолия способны исцелять прихожан, но сам старец не может простить себе тяжкий грех из прошлого.

Один из главных российских фильмов о любви.

Маша (Екатерина Федулова) диджеит на петербургском радио и готовится выйти замуж за бывшего одноклассника. Архитектор Максим (Евгений Цыганов) планирует переехать в Германию по работе и никак не может забыть бывшую возлюбленную. Этих совершенно разных людей сводит вместе абсолютная случайность — Маша теряет свой мобильник, а Максим его находит.

Беспощадная жестокость и абсолютная безысходность эпохи в социальной драме Алексея Балабанова.

1984 год. Капитан милиции Журов (Алексей Полуян) расследует два громких преступления, произошедших в провинциальном городке. Дочь секретаря райкома Анжелика (Агния Кузнецова) бесследно исчезла после дискотеки. Одновременно с этим в доме на окраине совершено жуткое убийство.

Возможно, не самый смешной, но точно самый злободневный фильм «Квартета И».

Команда модной радиостанции «Как бы радио» вынуждено погружается в мир политического пиара. Перед креативщиками стоит важная задача: по поручению сверху они должны устроить шумную пиар-кампанию для Игоря Цаплина (Василий Уткин) — кандидата в губернаторы, который должен не победить, а немного напугать оппонентов. На выполнение задания у сотрудников «Как бы радио» есть всего неделя. Из доступных инструментов — передвижной штаб на теплоходе и собственная фантазия.

Чувственная мелодрама о юной мечтательнице, которая сталкивается со столичной реальностью.

Молчаливая Алиса (Мария Шалаева) с детства обладает уникальным даром — она умеет исполнять собственные (даже самые жуткие) желания. Незадолго до своего восемнадцатилетия Алиса с семьей переезжает в Москву. Столичная жизнь, к ее удивлению, оказывается странной и сложной. Однажды девушка спасает чуть не утонувшего Сашу (Евгений Цыганов) — и естественно, сразу же в него влюбляется. Только вот Саша — серьезный взрослый мужчина, который уже состоит в отношениях.

Красочный мюзикл о жизни стиляг — молодых модников, обожающих яркие вещи, джаз, рок-н-ролл и танцы — в Москве 1950-х.

Прилежный комсомолец Мэлс (Антон Шагин) входит в состав молодежной дружины, которая занимается отловом опасных элементов. В ходе очередной облавы Мэлс знакомится с модницей Пользой (Оксана Акиньшина). К собственному удивлению, Мэлс влюбляется в девушку, начинает вливаться в новое для себя комьюнити и постепенно понимает, что движет стилягами.

Супергеройский блокбастер о приключениях парня на летающей «Волге». Если закрыть глаза на повсеместный продакт-плейсмент и довольно банальный сюжет — этот добрый фильм-аттракцион все еще отлично работает и вызывает ностальгию по наивной России конца нулевых.

Двадцатилетний москвич Дима (Григорий Добрыгин) узнает, что автомобиль, который достался ему от отца, умеет летать. Сначала парень использует машину в корыстных целях, но вскоре вынуждено встает на защиту столицы.

Первая часть главной российской новогодней франшизы.

В канун Нового года очень разные люди из одиннадцати городов России объединяются с помощью Теории шести рукопожатий (эта теория предполагает, что все жители Земли связаны друг с другом через шесть общих знакомых). В этот праздник маленькой сироте Варе (Алина Булынко) очень нужно чудо: она наврала другим детям из приюта, что ее отец — Президент, и теперь боится стать посмешищем. Варя даже не догадываются, какую цепочку взаимопомощи запустила ее маленькая ложь.

Год выхода: 2010

Жанр: драма

Режиссер: Алексей Попогребский

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.9

В главных ролях: Григорий Добрыгин, Сергей Пускепалис, Игорь Черневич, Илья Соболев

На острове в Северном Ледовитом океане живут и работают начальник станции Сергей (Сергей Пускепалис) и стажер-практикант Павел (Григорий Добрыгин). Вахта полярников подходит к концу — Сергей с нетерпением ждет возвращения к семье, которую очень давно не видел. В отсутствие начальника Павел получает послание с Большой земли. Он не решается рассказать Сергею о печальных новостях и надеется, что когда полярников заберут с базы, все решится само собой.

Экранизация хитового романа Сергея Минаева с Данилой Козловским в главной роли.

Успешный топ-менеджер Макс (Данила Козловский) работает в международном банке, а в нерабочее время прожигает жизнь. В какой-то момент круговорот из тусовок, девушек и наркотиков окончательно захлестывает парня. Постепенно Макс начинает понимает, что гламурная столичная жизнь сводит его с ума, а привычный мир начинает рушиться на глазах.

Морально тяжелая история о людях, которые пытаются справиться с утратой.

Маленький мальчик остается без отца, девушка теряет своего возлюбленного, а взрослая женщина лишается сразу двух дочерей-близняшек. Три непохожие и одновременно одинаковые истории — в каждой из них своя боль и свое горе.

«Шапито-шоу: Любовь и дружба» + «Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество»

Полная абсурда музыкальная комедия о приключениях в курортном городе Симеиз. Дилогия Лобана состоит из четырех новелл, которые развиваются одновременно. Судьбы героев переплетаются друг с другом — в конце-концов, все они собираются вместе на цирковом представлении.

Алеша под псевдонимом «Киберстранник» (Алексей Подольский) знакомится в интернете с Верой (Вера Строкова), слабослышащий Леша (Алексей Знаменский) ссорится с друзьями и примыкает к «пионерскому» отряду, известный музыкант Петр Николаевич (Петр Мамонов) пытается восстановить отношения с сыном, а продюсер Сережа (Сергей Попов) находит двойника Виктора Цоя по имени Рома (Сергей Кузьменко) и решает сделать из него новую звезду.

Тихая драма о маленьком человеке и одна из самых сильных ролей Константина Хабенского.

Вино с друзьями, ссоры с женой, забота о маленькой дочке — жизнь биолога Виктора Служкина (Константин Хабенский) состоит из круговорота самых обычных дел. Чтобы заработать хоть немного денег, он устраивается в школу учителем географии. Найти общий язык с учениками-подростками оказывается непросто — неудивительно, ведь Служкин так и не смог разобраться в самом себе.

Это уморительно смешное мокьюментари — настоящая ода широте русской души.

Рома (Егор Корешков) и Наташа (Юлия Александрова) готовятся к свадьбе. Жених и невеста мечтают о стильном торжестве на берегу моря, но в подготовку вмешивается Наташин отчим — провинциальный чиновник с большими амбициями. Влюбленные не хотят превращать свадьбу в попойку и решают устроить сразу два праздника: шумное застолье для родственников и тайное современное торжество для друзей. По закону подлости два мероприятия сливаются в одно.

Тяжелая социальная драма Юрия Быкова. Идеалист против беспредела местных властей.

Сантехник Дмитрий Никитин (Артем Быстров) приходит на вызов в общежитие, где проживает восемьсот человек. Парень, который параллельно с работой учится на инженера-строителя, быстро понимает: здание находится в аварийном состоянии и вот-вот рухнет. Жильцов нужно срочно эвакуировать — чтобы спасти людей, Никитин обращается за помощью к мэру Галагановой (Наталья Суркова).

Первая роль в карьере Александры Бортич.

Семнадцатилетняя москвичка Оля (Марина Васильева) отправляется на море, чтобы впервые встретиться со своим биологическим отцом Сергеем (Константин Лавроненко). В качестве моральной поддержки девушка берет с собой подругу Сашу (Александра Бортич). Прямо перед встречей с родителем Оля не справляется с нервами и уговаривает Сашу притвориться дочерью Сергея вместо нее. Невинный розыгрыш кажется девушкам забавным, но вскоре выходит из под контроля.

«Левиафан»

Программная работа Звягинцева о борьбе простого человека и власти. Этот фильм превратил село Териберка в Мурманской области (здесь снимали картину) в новую туристическую Мекку.

Слесарь Николай (Алексей Серебряков) живет в маленьком северном городке вместе с женой и сыном от первого брака. Мэр города хочет изъять его дом, мастерскую и землю — смешной компенсации, которую предлагает градоначальник, не хватит на покупку нового жилья. Николай просит о помощи своего давнего товарища — столичного адвоката Дмитрия (Владимир Вдовиченков).

Фантасмагоричная черная комедия о настоящем безумии, которое охватывает Россию в преддверии Нового года.

Провинциалке Ленке Шабадиновой (Яна Троянова) очень нужно попасть на улицу Торфорезов в Екатеринбурге — там находится ларек «Продукты», в который она устроилась наа работу. Не получив помощи от родственников, женщина ловит попутку и самостоятельно отправляется в большой город.

Приключенческая драма о поиске золота на Крайнем Севере.

1960 год, СССР. Отчаянный геолог Илья Чинков (Константин Лавроненко) верит, что ему удастся отыскать золотую жилу на просторах бескрайней тундры, именуемой Территорией. Разработку Территории хотят прекратить, но Чинков все же решает бросить вызов судьбе. У геолога и его рисковых людей есть всего один шанс, чтобы отыскать легендарное сокровище северных земель.

Тяжелая драма о религиозном фанатизме.

Старшеклассник Веня (Петр Скворцов) уверен, что наконец осознал, как нужно жить. Он начинает учить одноклассников и учителей морали, цитировать Библию и призывает наказывать сомневающихся. Поведение парня постепенно сталкивает всю школу в пучину жестокости. Единственным человеком, который пытается остановить «прозревшего» Веню, становится учительница биологии Елена Львовна (Виктория Исакова).

Год выхода: 2017

Жанр: драма

Режиссер: Андрей Звягинцев

Длительность: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.6

В главных ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева

Болезненная драма о безразличии внутри семьи.

Москва, начало 2010-х. Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) еще не развелись, но уже строят новые отношения на стороне. Остались сущие формальности: надо продать общую квартиру и решить, с кем из родителей останется двенадцатилетний Алеша (Матвей Новиков). Поглощенные ссорами и делами, супруги не сразу замечают, что их сын не ночевал дома.

Драма о супругах, которые находятся на грани.

Олег (Александр Яценко) — врач скорой помощи, его жена Катя (Ирина Горбачева) работает в приемном отделении больницы. Пока он заливает рабочий стресс алкоголем, она чувствует, как отдаляется от мужа. В итоге Катя решается на развод. Олег пытается сохранить брак и параллельно решает проблемы на работе — новый начальник не одобряет слишком искреннюю заботу о пациентах.

Одновременно душевное и циничное роуд-муви о приключениях сына-раздолбая и отца-паралитика.

Двадцатисемилетний Витька «Чеснок» Чесноков (Евгений Ткачук) хочет уйти от жены и маленького сына, чтобы жить со своей молодой любовницей, но банк не одобряет кредит на отдельную квартиру. Потенциальная жилплощадь появляется вместе с отцом Витьки — уголовником Лехой Штырем (Алексей Серебряков). Когда-то Штырь избивал мать Витьки и ушел из семьи, а сейчас парализован и не может говорить. Находчивый Чеснок решает сбагрить родителя в дом инвалидов и занять его квартиру. Впереди отца и сына ждет долгая совместная поездка.

Слегка гротескное драмеди о том, как важно ценить каждый миг.

Вышедшая на пенсию учительница Елена Михайловна (Марина Неелова) узнает, что тяжело больна. Из-за страшного диагноза жизнь пенсионерки может оборваться в любой момент. Не желая нагружать своего сына ненужными хлопотами, Елена Михайловна решает самостоятельно организовать собственные похороны.

Год выхода: 2018

Жанр: биографическая музыкальная драма

Режиссер: Кирилл Серебренников

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.3

В главных ролях: Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык), Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Филипп Авдеев

Черно-белый байопик о жизни ленинградского рок-подполья 1980-х. Стильная картина с яркими визуальными акцентами, знакомые песни и дух свободы в каждом кадре.

История знакомства девятнадцатилетнего Виктора Цоя (Тео Ю), успешного рокера Майка Науменко (Роман Билык) и его жены Наташи (Ирина Старшенбаум). Зарождающийся дружеский и творческий союз приводит к записи первого альбома группы «Кино».

«Серебряные коньки»

Год выхода: 2020

Жанр: приключенческая мелодрама

Режиссер: Михаил Локшин

Длительность: 2 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.1

В главных ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте

Сказочное приключение в дореволюционном рождественском Санкт-Петербурге.

Матвей (Федор Федотов) — сын бедного фонарщика. В детстве отец подарил ему старинные коньки, теперь парень, который работает доставщиком, использует их, чтобы носиться по замерзшим каналам Петербурга. Жизнь Матвея меняется, когда он знакомится с Алисой (Соня Присс) — дочерью видного чиновника, которая, вопреки родительской воле, хочет построить карьеру в науке.

«Человек из Подольска»

Год выхода: 2020

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Семен Серзин

Длительность: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.9

В главных ролях: Вадик Королев, Виктория Исакова, Владимир Майзингер, Михаил Касапов

Сюрреалистичное драмеди о сумасшедшей русской действительности.

Николай Фролов (Вадик Королев) — ничем не примечательный сотрудник небольшой газеты. Он мечтает уехать за границу, но живет в подмосковном Подольске. Однажды Николая задерживает полиция — причины задержания не ясны, но отпускать гражданина Фролова никто не собирается. В ходе допроса Николай начинает понимать, что с ним творится что-то странное. Может, он и не в полицейском участке вовсе?

«Капитан Волкогонов бежал»

Смелое, сюрреалистичное и от того еще более жуткое высказывание об ужасах террора. Действие происходит в альтернативном Ленинграде в 1938 году.

Капитан Федор Волкогонов (Юра Борисов) работает в правоохранительных органах и пользуется авторитетом у начальства — ровно до тех пор, пока его непосредственный босс не сводит счеты с жизнью. Новое руководство открывает охоту на неугодных сотрудников, и Волкогонов вынуждено пускается в бега.

«Купе номер 6»

Год выхода: 2021

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Юхо Куосманен

Длительность: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.2

В главных ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин

Совместный проект четырех стран, получивший Гран-при в Каннах. Душевное и теплое роуд-муви о поездке на суровый российский Север.

Финская студентка Лора (Сейди Хаарла) отправляется в Мурманск, чтобы исполнить свою давнюю мечту — увидеть петроглифы. Ее попутчиком по купе становится угрюмый шахтер Леха (Юра Борисов). Долгая поездка становится точкой соприкосновения двух совершенно непохожих и по-своему одиноких людей.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Нестыдная российская супергероика с качественным визуалом, приятным юмором и заделом на полноценную киновселенную.

Неподкупный и принципиальный майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) спасает петербуржцев от преступников всех мастей. Главным испытанием для Грома становится встреча с Чумный Доктором — загадочным мстителем, который жестко карает местных богачей и будоражит умы простых жителей Петербурга.

«Мама, я дома»

Год выхода: 2021

Жанр: драма

Режиссер: Владимир Битоков

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.6

В главных ролях: Ксения Раппопорт, Юра Борисов, Александр Горчилин, Екатерина Шумакова

Камерная драма о родительской боли и отчаянии.

Тоня (Ксения Раппопорт) живет в Нальчике, работает водителем автобуса и с нетерпением ждет, когда ее сын вернется домой. Парень заключил контракт и уехал воевать в Сирию. Когда Тоне сообщают, что парня не стало, она отказывается в это верить и начинает требовать правды от местных властей. Через некоторое на пороге Тониного дома появляется незнакомец (Юра Борисов), который называет ее мамой и уверяет, что он — ее родной сын.

«Петровы в гриппе»

Сумасшедшая экранизация не менее сумасшедшего романа Алексея Сальникова. Сюрреалистичная зарисовка о жизни екатеринбургского автослесаря Петрова (Семен Серзин) и его семьи.

В канун Нового года Петров подхватывает грипп, но решает стойко перенести болезнь на ногах. Вскоре гриппом заболевает его бывшая жена и маленький сын. В итоге все семейство погружается в температурный бред, где воспоминания о счастливом детстве смешиваются в мрачной постсоветской действительностью.

Год выхода: 2024

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Анна Кузнецова

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.2

В главных ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская

Проникновенная история о чем-то неуловимо добром и светлом.

Молодая учительница Таня (Дарья Савельева) отправляется на фестиваль в Сочи вместе с труппой школьного театрального кружка. Напарницей Тани становится Мария Генрихова (Полина Кутепова) — завуч, которая должна следить за порядком в поездке. Здесь школьники сталкиваются со взрослыми переживаниями, организаторы фестиваля мучают участников абсурдными требованиями, а Таня понимает, что строгость Марии Генриховны — это просто маска.

«Мастер и Маргарита»

Немного вольная, но очень красивая экранизация романа Михаила Булгакова. Воланд Аугуста Диля крадет каждую секунду экранного времени.

Москва 1930-х. Запрещенный писатель влюбляется в замужнюю женщину и начинает работать над новым провокационным романом. В это же время в столицу прибывает загадочный иностранец, который готовится навести в Москве свои порядки.

«Здесь был Юра»

Год выхода: 2026

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Сергей Малкин

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.7

В главных ролях: Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелев, Александр Поршин

Добрая история в реалиях современной Москвы.

Безработные тридцатилетние друзья Олег (Денис Парамонов) и Серега (Кузьма Котрелев) живут в захламленной коммуналке и мечтают о карьере рок-звезд. Судьба наконец подкидывает им шанс заявить о себе: парней приглашают выступить на андеграундном рок-фестивале. Подготовку к столь масштабному событию прерывает появление Юры (Константин Хабенский) — взрослого дяди Олега с ментальными особенностями. Рокеры-раздолбаи против воли становятся сиделками этого странного и по-детски наивного человека.

