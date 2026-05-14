Вышел трейлер сериала «Адвокаты» с Вилковой, Биковичем и Михалковой

В Сети появился первый тизер-трейлер комедийного сериала "Адвокаты", главные роли в котором исполнили Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин.

По сюжету лучшему адвокату фирмы "Юстасс" Людмиле (Вилкова) и ее амбициозному ассистенту Артему (Калимулин) предстоит распутывать самые разные дела, регулярно делая выбор между чистой совестью и крупным заработком.

Роли в сериале исполнили Иван Добронравов, Анна Михалкова, Милош Бикович, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Анна Котова, Сергей Романович, Ирина Розанова, Александр Устюгов, Михаил Трухин и другие.

Режиссеры - Анна Пармас ("Дорогой родственник") и Леонид Тележинский ("Нереалити").

Дату премьеры сообщат дополнительно.