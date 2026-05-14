Как Москву превращают в столицу мирового кино

Статус российской столицы Москва уже завоевала, но в планах городских властей - сделать ее столицей мирового кино. Для этого они активно развивают многофункциональную инфраструктуру для производства фильмов, сериалов и телепроектов. Всячески поддерживают и производителей кино. Новой мерой поддержки стал грант, учрежденный правительством Москвы для отечественных создателей фильмов и сериалов, снятых в парке "Москино".

© Российская Газета

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, максимальный размер гранта по одному проекту - 20 миллионов рублей.

"Эти выплаты способны компенсировать до 30 процентов расходов при работе в кинопарке, в том числе на аренду натурных площадок, реквизита и техники", - сказала заммэра.

Грант дополнит уже действующую в Москве систему мер поддержки. В частности, авторы уже 15 картин получили гранты за продвижение образа Москвы в кино. Отдельный грант есть и для зарубежных представителей индустрии. Но привлекает "Москино" внимание режиссеров, продюсеров и других специалистов не только грантами. У кинопарка, расположенного в 27 километрах от МКАД и в 8 километрах от города Троицка, - гигантская территория, где кинопроизводители могут в деталях создавать разные времена и эпохи. В общей сложности там открыты 34 натурные площадки и шесть павильонов. В результате кинопарк стал одной из самых крупных в мире киноплощадок, где есть возможность снимать уникальные фильмы и сериалы. И авторы 200 проектов, уже реализованных в "Москино", убедились в этом.

"В таких декорациях мне не приходилось работать, - сказал, например, Федор Бондарчук, снимая сериал "Трудно быть богом" по мотивам одноименной повести братьев Стругацких. - Я ничего подобного в мире не видел".

Кинопарк работает как своеобразная машина времени. Есть в нем и декорации старой Москвы, и улицы европейского города, и рейхстаг, и средневековые крепости. Например, в декорациях столицы 20-х годов XX века Константин Эрнст продюсировал фильм "Лиля" о музе Владимира Маяковского.

Узнать об условиях получения нового гранта и подать документы можно на киноплатформе "Москино".