Создатели «Смешариков» запускают детективный мультсериал

Группа компаний (ГК) "Рики" ("Смешарики", "Пинкод", "Финник") 15 мая запускает новый мультсериал "Находкин" - "о буднях и выходных непревзойденного детектива с безупречными усами и неотразимой улыбкой", сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Проект создан в бездиалоговом формате, а всех персонажей озвучил один актер - Михаил Хрусталев.

"Премьера десяти серий первого сезона состоится 15 мая в онлайн-кинотеатре "Иви". Каждая трехминутная серия строится по принципу детективного квеста. Главный герой - детектив Находкин - ищет пропавшие вещи в городке Потеряево. Процесс его размышлений визуализируется с помощью специальных графических приемов, что позволяет зрителям следовать за ходом мыслей персонажа и самостоятельно разгадывать загадки", - рассказали в "Рики".

Мультсериал ориентирован прежде всего на детскую аудиторию в возрасте от трех до шести лет. В основе сюжета лежит методика развития логики и критического мышления через визуальное восприятие. Отказ от использования устной и письменной речи продиктован необходимостью сфокусировать внимание ребенка на деталях: форме, цвете и размере предметов, отметили создатели.

Ведущий режиссер проекта - Константин Бирюков, ранее работавший над классическими сериями "Смешариков" и "Детективом Финником". Его жена Екатерина Бирюкова стала соавтором идеи и ведущим художником-постановщиком, сформировав визуальный стиль "Находкина".

"Я с детства люблю детективы, а благодаря визуальным загадкам - получился "Находкин". Это первый сыщик в истории, который не отвлекает болтовней: он просто молча возвращает вещи владельцам, а улыбки - зрителям", - прокомментировал Бирюков.

Вместо слов персонажи используют универсальный язык звукоподражаний и фирменное бурчание "Пам-пам-пам", рассказали создатели проекта. Всех персонажей - мужчин, женщин, детей и собаку Улику - озвучил Михаил Хрусталев, главный голос франшизы "Финник".

"Такой формат не только усиливает комический эффект, но и делает контент понятным аудитории в любой точке мира без необходимости перевода и адаптации", - добавили в "Рики".

Сериал создается при поддержке Министерства культуры России. В 2024 году "Находкин" стал победителем национальной анимационной премии "Икар" в номинации "Концепт-художник".