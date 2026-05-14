Золотовицкого могут посмертно признать лучшим актером

Определены финалисты Национальной премии ТЭФИ-2026, которая вручается Академией Российского телевидения за высшие достижения в области телевизионных искусств. Церемонии награждения победителей состоятся 08 и 09 июня 2026 года в Москве в новом Технопарке НТВ.

Национальная телевизионная премия "ТЭФИ" 2026 вручается в 52 номинациях в трёх категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание"; "Развлекательное вещание"; "Сериалы".

Телеканалы-участники: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия 24, Россия-К, Карусель, ОТР, ТВ Центр, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, МИР, ТНТ, Муз-ТВ.

Голосование на первом этапе осуществлялось Жюри Премии, состоящим из членов Академии Российского телевидения.

На втором этапе голосования впервые рассмотрение работ и кандидатов будет осуществляться членами Жюри - представителями медиаиндустрии из числа членов Академии Российского телевидения. В составе жюри 15 человек.

Голосование будет проходить в режиме онлайн во время проведения церемоний путем открытого электронного голосования. Результаты будут сразу выведены на сценический экран. Победителем в каждой номинации премии станет работа, набравшая наибольшее количество голосов.

Все победители получат бронзовую статуэтку "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного. Скульптура представляет собой персонаж древнегреческой мифологии певца и музыканта Орфея, который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души.

Расскажем, какие именно номинанты могут получить ТЭФИ в одной из самых популярных категорий - сериалы.

На награду как лучший драматический сериал претендуют проекты "Атом", "Хирург", ,"Смерш 3. Секретный истребитель", "Любовь Советского Союза" и "Оперативная память"

Мелодраматический сериал: "Склифосовский 12", "Скорая помощь 8", "Виноделы", "Извините, я передумала умирать", "Арбатские тайны"

Комедийный сериал: "Мастодонт", "Подслушано в Рыбинске", "Праздники 3", "Полярный 5", "Казанова. В бегах"

Исторический сериал: "Хроники русской революции", "Константинополь", "Государь", "Душегубы. 1989", "Таганрог".

Обращает внимание на себя, если уж заходит речь о сериалах, номинация "Лучший актер". В ней - по выбору телеакадемиков, например, Юра Борисов ("Хроники русской революции") соседствует с Игорем Золотовицким, который блестяще сыграл цыганского барона Червоню в "Улице Шекспира". Можно предположить, что, конечно же, награду получит Игорь Золотовицкий - увы, уже посмертно. Но как сложится - окончательно выяснится во время самой церемонии.

Списки финалистов этого года опубликованы на сайте премии.