Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет в 2027 году

По данным Variety, пятый сезон сериала «Бриджертоны» выйдет в 2027 году. Точную дату назовут позже.

© Кадр из сериала «Бриджертоны»

Подробности о продолжении, посвящённом Франческе Бриджертон и Микаэле Стирлинг, пока что не раскрывают.

Четвёртый сезон завершился в начале этого года, при этом сериал уже продлили на шестой. Согласно тизеру на YouTube-канале Netflix, главными героинями новой части станут Франческа Бриджертон и Микаэла Стирлинг.

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Картина остаётся одним из самых популярных проектов стриминга, уступая лишь блокбастерам «Игра в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странные дела».