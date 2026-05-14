Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос планирует снять фильм о российских женщинах

Известная бразильская актриса Луселия Сантос, прославившаяся благодаря роли в сериале "Рабыня Изаура", посетила Казань в качестве почетного гостя форума "Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026". Актриса участвует в работе трека "Женский взгляд", организованного объединением женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана "Мәрхәмәт — Милосердие".

На мероприятии Луселия Сантос анонсировала свой новый проект. Актриса планирует снять фильм о женщинах России. Ее идея заключается в создании документальной картины, где она намерена показать жизнь россиянок из разных уголков страны — от мегаполисов до небольших сел.

— Я хочу провести с каждой героиней 24 часа, снимать их повседневную жизнь, слушать их истории и наблюдать за тем, как меня принимают в их доме. Возможно, получится даже многосерийный проект, — поделилась планами актриса.

Напомним, что форум продлится в городе до 17 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "КазаньФорума". Отметим, что российский лидер не приедет в столицу Татарстана для личного участия в мероприятии, о чем сообщали в Кремле.