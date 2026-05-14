Фильм «Мортал Комбат 2» вышел в некоторых кинотеатрах России

8 мая состоялась мировая премьера «Мортал Комбат 2» — продолжения экранизации культового файтинга. Спустя неделю фильм добрался до некоторых российских кинотеатров.

© Чемпионат.com

Официально картина не вышла в России из-за ухода студии Warner Bros. При этом неофициально ленту демонстрируют далеко не все кинотеатральные сети. Сеансы на сиквел уже начались, но показывают вторую часть под другим названием — «Эпичная битва». Ожидается, что больше кинотеатров выпустят картину уже с 16 мая.

«Мортал Комбат 2» рассказывает, как чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун») и Джессика Макнэми («Пианино»).