Начались съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Создатели сериала «Папины дочки. Новые» объявили о старте съёмок шестого сезона. Новость сопроводили коротким трейлером с завязкой продолжения.

По сюжету нового сезона Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

К своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Ксения Теплова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Денисова, Тимофей Кочнев, Полина Айнутдинова, Александр Олешко и другие.

Премьера шестого сезона шоу «Папины дочки. Новые» состоится в эфире СТС и в онлайн-кинотеатре START осенью. Точную дату назовут позже.