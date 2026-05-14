Начались съемки фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» по роману Лукьяненко

Началась работы над фантастическим сериалом "Рыцари Сорока Островов" по мотивам одноименного романа - бестселлера Сергея Лукьяненко. Съемки стартовали в Москве.

Над сериалом работает часть той же команды, что и создавала хит "Слово пацана. Кровь на асфальте". ИРИ поддерживает проект. И поскольку речь в нем идет также о современных подростках, как и в успешном сериале "Трудные подростки", который также поддержал Институт развития интернета, можно сказать, что и тут создатели рассчитывают на высокие рейтинги. Появились первые фото с площадки. На них видно, как главный герой Дима оказывается в мире Сорока Островов. В частности, заявлена стилистика сериала. В этом мире все идеально в плане погоды и природы, однако вокруг идет война...

Режиссер Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев"). В ролях: Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие.

Роли родителей главных персонажей исполняют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.