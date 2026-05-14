«Доспехи Бога 4» с Джеки Чаном будут снимать в Казахстане и Азербайджане

Четвёртая часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном в главной роли выйдет в зарубежный прокат во втором квартале 2027 года. Точную дату назовут позже.

Съёмки ленты проведут в Казахстане и Азербайджане в июле. Постановщиком картины выступит Роберт Кун. Это будет его первая полноценная режиссёрская работа. До этого он занимался трюками и батальными сценами для серии «Последний богатырь».

Фильм продолжает историю о персонаже Джеки Чана по прозвищу Ястреб, который снова оказывается в центре событий, когда начинается глобальная охота за древним артефактом под названием Тумар, за который назначена награда в размере более $ 20 млн.