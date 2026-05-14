Объявлена дата выхода продолжения 10-го сезона сериала «СашаТаня»

Телеканал ТНТ объявил, что продолжение 10-го сезона ситкома «СашаТаня» начнёт выходить 25 мая. В этот день выйдут свежие серии.

Привычная жизнь Сергеевых окончательно выходит из-под контроля, и тем смешнее становятся попытки эту жизнь упорядочить. Саша и Таня продолжают разбираться с родительством в режиме «на максималках»: Алёша взрослеет, спорит и ищет себя — то на футбольном поле, то в совсем неожиданных увлечениях, — а родители пробуют влиять на него самыми изобретательными и не всегда честными способами.

В главных ролях по-прежнему Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян, а также Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Александра Велескевич, Алина Ланина и другие.