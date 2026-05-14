Объявлена дата выхода в России боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила русский трейлер фильма «Мятеж». Премьера боевика в российском прокате состоится 27 августа.

© Кадр из фильма «Мятеж»

Картина расскажет об англичанине Коуле Риде, которого обвинили в убийстве своего начальника. Он решает отомстить и начинает сражаться с бандитами. Боевые действия придётся проводить на судне, которое используют торговцы людьми.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/3fb264c304c8fa0303b4fbd1569db561"/>

Видео доступно в группе Атмосфера Кино во «Вконтакте». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино»/Lionsgate.

Главную роль исполнил знаменитый артист Джейсон Стэйтем («Убежище»). В фильме также сыграли Аннабелль Уоллис («Люди Икс: Первый класс»), Эдриан Лестер («Послезавтра»), Рамон Тикарам («Пенниуорт») и другие актёры. Режиссёром выступил Жан-Франсуа Рише — автор боевика «Крушение» с Джерардом Батлером.