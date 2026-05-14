Предпоследний эпизод финального сезона «Пацанов» разочаровал зрителей

13 мая состоялась премьера седьмого эпизода финального сезона сериала «Пацаны». Спустя день зрительский рейтинг предпоследней серии на агрегаторе IMDb упал до семи баллов из 10. Таким образом, эпизод стал самым низкооценённым за всю историю шоу.

Зрители пишут, что серия показывает слишком мало событий для предпоследнего эпизода. Многие пишут, что весь сезон разочаровывает тем, что ставки по сюжету не сильно растут, а персонажи не проходят никакого развития. Фанаты переживают, что заключительная серия окажется такой же разочаровывающей, ведь пока к грандиозному финалу ничего не ведёт.

Что пишут зрители про седьмой эпизод пятого сезона «Пацанов»:

Это действительно предпоследняя серия? Серьёзно? Честно говоря, в любом другом сезоне это был бы просто средний эпизод, но для предпоследнего эпизода это просто стыдно.

Это шоу стало тем, что и критикует. Больше всего меня забавляет то, что на протяжении всего сериала они критикуют супергеройские медиа за их ошибки — чрезмерную жадность и неудачные творческие решения. Теперь эта судьба постигла само шоу.

Одна из худших предпоследних серий, которые я когда-либо видел. Мы досмотрели сериал до последних двух часов и получаем эпизод, который больше похож на серию из середины второго или третьего сезонов.

Крайне разочарован. С таким названием эпизода я действительно думал, что он будет лучше и эмоциональнее, но он оказался совсем не таким хорошим. Чрезвычайно слабый предпоследний эпизод.

Беспокоюсь за финал. Седьмой эпизод очень слабый и разочаровывающий. Я действительно боюсь, что финальная серия тоже окажется недостойной.

Заключительный эпизод пятого сезона «Пацанов» выйдет уже 20 мая. На этом сериал завершится. После этого по вселенной шоу выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.